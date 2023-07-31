Коллеги Гаджиева провели пикеты в Махачкале

31 июля 2023, 14:23

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Одиночные пикеты с требованием освободить арестованного Абдулмумина Гаджиева провели в Махачкале журналисты Идрис Юсупов и Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. 24 июля такие акции провели заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Сегодня Идрис Юсупов и Магомед Магомедов провели одиночные пикеты на традиционном месте - на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова. Идрис Юсупов начал свой пикет с плакатом "Свободу журналистике!" в 13.10 мск и закончил в 13.30 мск, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Магомедов.

По его словам, к Идрису Юсупову подошли сотрудники полиции. Сам Магомедов провел одиночный пикет с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева. Силовики не пытались помешать проведению одиночных акций, отметил он.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года содержатся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину.

22 июня гособвинитель потребовал приговорить каждого из подсудимых к 19 годам колонии. Прокурор проигнорировал доводы экспертов и показания свидетелей, констатировал Гаджиев. 27 июля суд объявил перерыв до 10 августа. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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