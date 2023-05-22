Коллеги Гаджиева провели одиночные пикеты в Махачкале

22 мая 2023, 13:51

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Одиночные пикеты с требованием прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева и освободить политзаключенных провели в центре Махачкалы журналисты Идрис Юсупов и Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. В частности, 15 мая такие пикеты провели заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. Еженедельные пикеты находят отклик у прохожих и вызывают интерес у гостей города, рассказали они.

Журналисты считают, что Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Сегодня дагестанские журналисты провели два одиночных пикета на традиционном месте - на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте событий.

Первый одиночный пикет с плакатом "Свободу политзаключенным!" провел Идрис Юсупов. На одиночную акцию Юсупова отреагировали пять прохожих, трое из них вступили с Юсуповым в диалог, задавая вопросы.

В 13.15 мск, через 15 минут после начала пикета, к Юсупову подошли сотрудники патрульно-постовой службы и потребовали его личные данные. Попыток пресечь одиночный пикет не было.

После Юсупова второй одиночный пикет с требованием свободы для Абдулмумина Гаджиева провел Магомед Магомедов.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который был объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину.

18 мая было объявлено о завершении судебного следствия. Третья экспертиза, на которой настаивало обвинение, не обнаружила в публикациях Гаджиева призывов к противозаконным действиям. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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