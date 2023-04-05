Суд снизил штраф Магди Камалову за дискредитацию армии

05 апреля 2023, 11:58

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Кассационный суд снизил со 100 тысяч до 30 тысяч рублей штраф, назначенный учредителю "Черновика" Магди Камалову по статье о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2022 года суд приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей учредителя "Черновика" Магди Камалова, посчитав дискредитацией армии репост публикации бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова в телеграм-канале издания. Камалов заявил, что в его действиях нет правонарушения, и решил обжаловать решение суда и добиться полного оправдания.

Кассационный суд в Пятигорске снизил до 30 тысяч рублей размер штрафа за дискредитацию армии, назначенный Магди Камалову, рассказал заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

По его словам, редакция не согласна с самим обвинением в правонарушении и будет обжаловать постановление махачкалинского суда в Верховном суде России, сообщило 4 апреля "Кавказ.Реалии"*.

Заседание состоялось 31 марта, говорится в карточке дела на сайте Пятого кассационного суда общей юрисдикции. "Результат рассмотрения: постановление изменено", - указано в ней. Подробности решения и судебный акт в карточке дела, по состоянию на 11.56 мск, не приведены.

Напомним, суд признал Камалова виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил ему минимальный штраф, предусмотренный этой статьей для должностного лица. Камалов счел решение суда нелогичным. "Меня привлекли за административное правонарушение как физическое лицо, а вынесено постановление как юридическому лицу. Почему-то физическое лицо Магди Камалов в данном случае стал юридическим лицом. Это дело к газете "Черновик" (учредителем газеты является ООО "Свобода слова", генеральный директор Магди Камалов - прим. "Кавказского узла") никакого отношения не имеет. Сетевое издание "Черновик" зарегистрировано на физическое лицо Камалова", - сказал он.

17 ноября 2022 года редакция "Черновика" заявила, что власти препятствуют выходу тиража печатной версии издания. Журналисты связали это с позицией главы Дагестана Сергея Меликова. Очередной тираж "Черновика" был доставлен из Ростовской области после того, как типография в Дагестане отказалась печатать газету. 24 ноября редакция "Черновика" сообщила о срыве выпуска газеты из-за отказа типографии. В связи с этим 28 ноября издание временно отказалось от выпуска печатной версии, говорится в справке "Кавказского узла" ""Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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