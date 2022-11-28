Коллеги Гаджиева на пикетах потребовали свободы журналистики

28 ноября 2022, 22:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дагестанское издание "Черновик" подвергается давлению со стороны чиновников, заявили сегодня журналисты на одиночных пикетах в поддержку своего коллеги Абдулмумина Гаджиева. Полиция потребовала от пикетчиков объяснений за акции.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы акции в поддержку журналиста. Так, 14 ноября одиночные пикеты с требованием прекратить преследование Гаджиев и освободить политических заключенных провели учредитель "Черновика" Магди Камалов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признали вину.

28 ноября Махачкале на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова прошли три одиночных пикета.сообщил корреспонденту "Кавказского узла" дагестанский журналист Идрис Юсупов. Первый одиночный пикет с требованием свободы для Абдулмумина Гаджиева и прекращения его уголовного преследования провел заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. Второй одиночный пикет с требованием свободу журналистике провел учредитель "Черновика" Магди Камалов. Третий одиночный пикет с требованием свободы для политических заключенных провел сам Идрис Юсупов.

Прохожие и водители автомобилей, проезжавших мимо места проведения одиночных пикетов, проявили интерес к каждому из трех одиночных акций. "Люди подходили, смотрели, фотографировали. Также фотографировали и сигналили из проезжавших мимо автомобилей", - рассказал Юсупов.

Реакция со стороны прохожих сегодня в связи с плохой погодой была менее активной, чем обычно, отметил заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. Тем не менее поддержка со стороны автомобилистов, проезжавших мимо места проведения одиночных акций, была как всегда активной, заметил он.

Прибывшие на место сотрудники полиции взяли у каждого инициатора одиночного пикета объяснения, а также записали их личные данные, сообщил Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Магди Камалов, вышедший на одиночную акцию с плакатом "Свободу журналистике", рассказал, что в своих письменных объяснениях силовику заявил о фактах давления на независимое издание "Черновик" и объяснил, что давление это исходит от региональных чиновников. Также в своих письменных объяснениях Камалов пояснил, что фактами давления чиновники нарушают конституционное право граждан на получение информации. "Я против этого протестую и поэтому вышел с плакатом «Свободу журналистике»", - сказал Камалов.

"Кавказский узел" также писал, что 17 ноября редакция "Черновика" заявила, что власти препятствуют выходу тиража печатной версии издания. Очередной тираж "Черновика" был доставлен из Ростовской области после того, как типография в Дагестане отказалась печатать газету. 24 ноября редакция "Черновика" сообщила о срыве выпуска газеты из-за отказа типографии. Представители властей Дагестана угрожали типографиям проблемами за печать газеты "Черновик", а рекламодателей убеждали не размещать в ней рекламу, сообщили на пресс-конференции руководители издания. Редакция была вынуждена приостановить выход печатной версии "Черновика", публикации будут размещаться на сайте издания и в соцсетях, заверили они.

Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают уголовное дело способом давления на журналиста. Дело о финансировании терроризма в отношении Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова строится на показаниях засекреченных свидетелей и тех, кто отбывает длительные сроки заключения, другие же свидетели заявляют, что в их показания на стадии предварительного следствия были внесены недостоверные сведения, подчеркнули журналист Идрис Юсупов и заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. Подробности дела Гаджиева можно узнать из материала "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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