Журналисты поддержали пикетами Гаджиева и Доного

19 декабря 2022, 16:08

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Одиночные пикеты в центре Махачкалы провели сегодня дагестанские журналисты, потребовав прекратить уголовное преследование редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева и историка Хаджимурада Доного.

Как писал "Кавказский узел", коллеги редактора газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы акции в его поддержку. Так, 12 декабря такие пикеты провели учредитель "Черновика" Магди Камалов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов, они потребовали прекратить уголовное преследование Гаджиева.

Коллеги Гаджиева обычно проводят пикеты в его поддержку на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова, неподалеку от зданий республиканских МВД и УФСБ. В одиночных пикетах регулярно участвуют заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов, Магди Камалов и Идрис Юсупов. Еженедельные пикеты коллег Гаджиева привлекают все меньше внимания прохожих, это связано с тем, что жители республики больше вынуждены думать о собственных материальных и бытовых трудностях, рассказал Магди Камалов.

Учредитель "Черновика" Магди Камалов провел сегодня одиночный пикет на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова. Он потребовал освободить Абдулмумина Гаджиева и прекратить его уголовное преследование, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте акции.

Второй одиночный пикет провел Идрис Юсупов. Он выступил в поддержку Хаджимурада Доного, призвав остановить преследование историка.

Еще один одиночный пикет с требованием "свободы журналистике" провела московская активистка. Все три пикета проходили под наблюдением силовиков. Они подошли к каждому из пикетирующих для проверки их личностей, а также потребовали письменные объяснения.

Позднее к месту проведения одиночных пикетов подошли другие сотрудники правоохранительных органов в форме и в гражданской одежде и побеседовали с каждым из пикетчиков.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признали вину.

8 декабря суд закончил допрашивать подсудимых и согласился приобщить к материалам показания Абу Умара Саситлинского, в которых тот опроверг версию следствия о причастности Абубакара Ризванова к финансированию терроризма.

Подробности дела Гаджиева можно узнать из материала "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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