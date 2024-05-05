Пикетчица в Краснодаре потребовала решить проблему с общественным транспортом

05 мая 2024, 07:51

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Координатор движения "Транспортная инициатива" Марина Репещук провела одиночный пикет в Краснодаре, на котором потребовала от властей построить трамвайную линию в Восточно-Кругликовский микрорайон.

Активистка и координатор общественного движения "Транспортная инициатива" Марина Репещук провела в Краснодаре пикет 4 апреля.

Репещук выступила против решения властей отложить строительство трамвайной линии в Восточно-Кругликовский микрорайон, передал 4 мая телеграм-канал "Краснодар | Телетайп".

"Как и сотни тысяч жителей нашего района крайне возмущена пустыми разговорами и отсутствием действия по строительству трамвайной линии в Восточно-Кругликовский район. Когда, в каком будущем будет построена линия? Когда мы, уж простите за грубость, умрем, задыхаясь в пробках в душных ПАЗиках? – написала активистка в своём телеграм-канале".

Мэрия Краснодара ранее заявила, что строительство линии в Восточно-Кругликовский район не сняли с повестки, но отложили на будущее, пояснил 4 мая "Блокнот Краснодар".

"Кавказский узел" также писал, что ранее жители Краснодара неоднократно жаловались на проблемы с общественным транспортом в городе. В частности, активистка Марина Репещук 13 ноября 2022 отметила, что система нуждается в реформе. "Любая транспортная реформа не заработает, пока не начнут нормально работать дороги, не появится система выделенных полос и так далее. Мало просто создать систему выделенных полос, взять и расчертить линии на улицах города, это еще и изменение парковок и куча других проблем, для решения которых требуется волевое решение главы города", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В январе 2023 года жители Краснодара пожаловались, что в городе высокие цены на проезд в общественном транспорте, его состояние плохое, а маршруты не продуманы. В Краснодаре также недостаточно парковок, а власти не прилагают усилий, чтобы сократить число пробок на дорогах, заявили горожане в Telegram.

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