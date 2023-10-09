Пикетчик в Махачкале потребовал освободить Гаджиева

09 октября 2023, 14:50

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Журналист Магомед Магомедов на одиночном пикете в центре Махачкалы потребовал освободить осужденного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. 2 октября такой пикет провел заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Ранее пикеты в поддержку Гаджиева проводил также журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. Сегодня, как и 2 октября, он провел одиночный пикет с требованием остановить преследование историка Хаджимурада Доного.

В 13.30 мск, после того, как Идрис Юсупов закончил акцию, одиночный пикет с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева провел на том же месте заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов.

На месте проведения акции присутствовали родственники Гаджиева, его друзья и коллеги. Силовики не предпринимали попыток прервать одиночные акции журналистов, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте пикетов.

"Мы требуем свободы для журналиста Абдулмумина Гаджиева и требуем прекращения абсурдного, уголовного дела в отношении него", - говорится в публикации о пикете Магомедова, размещенной в 14.03 мск в телеграм-канале "Черновика".

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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