Дагестанский журналист провел пикет в поддержку Доного

09 октября 2023, 13:56

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Журналист Идрис Юсупов на одиночном пикете в Махачкале потребовал остановить преследование историка Хаджимурада Доного.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября журналист "Нового дела Идрис Юсупов провел в центре Махачкалы одиночный пикет с плакатом "Я/Мы Хаджимурад Доного. Против преследования ученого!". Он пояснил, что решил выйти на пикет в поддержку дагестанского историка после того, как лекция Доного, которая должна была состояться 30 сентября, была отменена.

Владельцу здания, где должна была проходить лекция, посоветовали ее отменить, рассказал журналист. "Эта лекция была сорвана представителями силовых органов", - сказал Юсупов. Лекция касалась темы Горской республики и ее непродолжительного существования, Доного должен был прочитать ее перед более, чем 150 слушателями.

Идрис Юсупов провел одиночный пикет на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева в Махачкале, сообщил "Черновик". "Требование пикетчика к властям: прекратить преследование учёного-историка Хаджимурада Доного", - говорится в публикации в телеграм-канале издания. Публикация проиллюстрирована фотографией Юсупова, стоящего с плакатом "Я/Мы Хаджимурад Доного. Против преследования ученого!".

Напомним, сам Доного связал запрет на проведение лекции о Горской республике с темой лекции или вниманием силовиков. Ученый отметил, что в исторических спорах оценивать и критиковать взгляд того или иного ученого на тему могут его коллеги, а силовые методы недопустимы, и пообещал разослать материалы зрителям сорванной лекции.

Ранее бывший замдиректора Национального музея Дагестана Хаджимурад Доного сообщил, что при обыске 30 ноября 2022 года силовики изъяли книги, флешки, телефон и компьютер с ценными историческими материалами. После обыска силовики интересовались его участием в научных конференциях в Грузии, Азербайджане и Турции и задавали вопросы о его контактах там. Доного предположил, что обыск мог быть проведен силовиками после доноса из-за его публикаций. По его словам, из-за изъятия исследовательских материалов научная работа поставлена под угрозу.

Хаджи-Мурад Доного – кавказовед, доктор исторических наук, профессор, автор множества десятков книг и монографий, в том числе о Кавказской войне и имаме Шамиле. В октябре 2019 года в Махачкале была издана книга доктора Доного "Аманат Кавказской войны", посвященная старшему сыну имама Шамиля, которая содержит не опубликованные ранее документы из его жизни. Серьезные исследования на тему Кавказской войны востребованы в современном обществе, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" историки.

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