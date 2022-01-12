Депутаты парламента Южной Осетии инициировали процедуру импичмента президента

12 января 2022, 16:34

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Оппозиционные депутаты потребовали вынести на рассмотрение парламента Южной Осетии вопрос об отрешении от должности главы непризнанной республики Анатолия Бибилова в связи с угрозой национальной безопасности. У депутатов нет основания для выражения недоверия президенту, заявил спикер парламента Алан Тадтаев.

Как писал "Кавказский узел", президент Южной Осетии в ноябре 2021 года пытался уступить Грузии 200 квадратных километров территории, заключили оппозиционные депутаты парламента после анализа карты, составленной госкомиссией по границе. В результате споров из-за границ была сорвана сессия парламента

14 из 34 депутатов парламента самопровозглашенной республики Южной Осетии запустили процедуру импичмента президента страны Анатолия Бибилова. Заявление об этом направлено на имя спикера парламента Алана Тадтаева и передано на рассмотрение в юридическое управление.

Причиной требования об импичменте оппозиция назвала "опасения за национальную безопасность Южной Осетии", не согласившись с высказываниями Бибилова относительно границы Южной Осетии и Грузии, а также действиями, которые ставят под угрозу безопасность как жителей Южной Осетии, так и территориальную целостность Южной Осетии, говорится в заявлении от 11 января, которое опубликовано на странице в Facebook депутата парламента Южной Осетии Дзамбулата Медоева.

У части депутатов нет никаких оснований выносить вотум недоверия президенту республики, заявил спикер парламента Алан Тадтаев. Он пообещал, что письмо депутатов будет рассмотрено на ближайшей сессии. "Хочу отметить, что на последней сессии президент предложил этим депутатам собрать комиссию, напомню, комиссию по границам он создал сам. Глава государства предложил собрать комиссию, пригласить его, и он даст ответы на все интересующие депутатов вопросы. Но эту часть депутатов не интересует истина, иначе бы они пригласили президента и выслушали его позицию и, уже исходя из этого, строили работу", - привело слова Тадтаева ИА "Рес".

Как отметил спикер, некоторые из этих депутатов уже выступили с заявлением о том, что импичмент не пройдет, но, тем не менее, пытаются протолкнуть этот вопрос, что, по мнению председателя парламента, говорит о том, что часть депутатов хотят социального напряжения в обществе. Спикер также обозначил, что границы провели еще в 2009 году, заметив, что не имеет понятия, какое отношение имеет нынешний президент к событиям 2009 года, приводятся в публикации слова Тадтаева.

Напомним, что в ноябре 2019 года разногласия между спикером парламента и группой депутатов, требующих рассмотрения их инициативы о вотуме недоверия главам МВД и Минюста, парализовали работу парламента Южной Осетии, что не позволило рассмотреть законопроект о внесении изменений в бюджет.

Затем работа парламента Южной Осетии была полностью парализована с осени 2020 года по февраль. Оппозиционные депутаты бойкотировали заседания, настаивая на расследовании смерти Инала Джабиева и требуя отставки прокурора Уразмага Джагаева. Парламент Южной Осетии 13 апреля освободил от должности генпрокурора Урузмага Джагаева, отставки которого добивались семья Инала Джабиева и оппозиционные депутатыНовости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.