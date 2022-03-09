Два кандидата в президенты Южной Осетии не прошли экзамен

09 марта 2022, 17:55

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Владимир Пухаев и Гено Каджаев не смогли сдать экзамен на знание русского и осетинского языков. Анатолий Бибилов, Ибрагим Гассеев и Алан Гаглоев успешно прошли испытание, сообщил сегодня представитель ЦИК Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля. 20 февраля избирком завершил прием документов от инициативных групп и политических партий, выдвинувших своих кандидатов. На первом этапе двум кандидатам было отказано в регистрации: ЦИК признал недействительным собрание инициативных групп экс-депутата Бориса Тасоева и писательницы Нели Гогичевой из-за недостаточного числа участников собрания. В поддержку остальных кандидатов нужно было до 5 марта собрать по 3500 подписей. Алимбег Плиев и Алан Козонов выбыли из гонки, не предоставив в ЦИК подписные листы. ЦИК будет проверять подписи до 15 марта, за это время все кандидаты должны сдать лингвистический экзамен на уровень владения русским и осетинским языками.

Кандидатом был выдвинут и бывший президент Эдуард Кокойты, но он, по версии ЦИК, не выполнил условие дать согласие на трансграничную передачу данных, и его инициативной группе было отказано в регистрации. 25 февраля инициативная группа Кокойты обжаловала в суде этот отказ.

Первые результаты лингвистических экзаменов для пяти кандидатов в президенты – Владимира Пухаева, Анатолия Бибилова, Ибрагима Гассеева, Гено Каджаева и Алана Гаглоева, которые сдавали экзамен 8 марта, огласил сегодня представитель ЦИК Южной Осетии Игорь Чочиев.

"Двое из кандидатов – Владимир Пухаев и Гено Каджаев не прошли экзамен, получили "незачет", соответственно, получается так, что они не владеют на достаточном уровне знанием государственных языков. Другие три претендента на должность президента – Анатолий Бибилов, Ибрагим Гассеев и Алан Гаглоев прошли лингвистические испытания и получили "зачет", - уточнил Чочиев.

Сегодня экзамены сдают Дмитрий Тасоев, Давид Санакоев, Александр Плиев, Владимир Келехсаев и Зелим Казиев. 10 марта ЦИК проверит уровень владения осетинскими и русским языками еще у пяти кандидатов - Аслана Кутарова, Таймураза Тадтаева, Альберта Валиева, Рустама Дзагоева и Гарри Мулдарова. Окончательное решение по результатам экзаменов ЦИК примет на очередном заседании комиссии, сообщил сегодня "Спутник Южная Осетия".

Напомним, на прошлых президентских выборах в 2017 году победу одержал спикер парламента Анатолий Бибилов, набравший 57,98% голосов. Предыдущий президент Южной Осетии Леонид Тибилов тогда признал свое поражение на выборах.