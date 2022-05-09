Центральная избирательная комиссия Южной Осетии. Фото: сайт ЦИК Южной Осетии https://cikruo.ru/2022/04/06/centrizbirkom-zaregistriroval-iniciativnuju-gruppu-po-provedeniju-referenduma/

09 мая 2022, 07:29

Итоги обработки 85% протоколов подтвердили лидерство Гаглоева на выборах президента Южной Осетии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кандидат от партии "Ныхас" Алан Гаглоев получил 53,67% голосов по итогам обработки 85% протоколов участковых избирательных комиссий в Южной Осетии. Председатель ЦИК заявила о многочисленных жалобах, основная часть которых поступила из штаба Анатолия Бибилова.

Как писал "Кавказский узел", во второй тур выборов президента вышли лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, набравший в первом туре 10 апреля 38,55% голосов, и действующий президент Анатолий Бибилов (34,95% голосов). 8 мая в Южной Осетии прошло голосование во втором туре президентских выборов. Явка избирателей составила 68,2 процента. Кандидат Алан Гаглоев заявил, что более половины проголосовавших избирателей отдали голоса ему. Действующий президент Анатолий Бибилов 8 мая поздравил Гаглоева с победой во втором туре после того, как ЦИК озвучил предварительные результаты голосования. Тогда было обработано 18% протоколов.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

"Обработано более 85% протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно итогам обработанных протоколов участковых избирательных комиссий, голоса распределились следующим образом: Бибилов Анатолий Ильич - 11 099, что составляет 41,30% от числа избирателей, принявших участие в голосовании; Гаглоев Алан Эдуардович - 14 505, что составляет 53,67 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании", - цитирует Центризбирком РИА "Новости".

По данным ЦИК, против всех проголосовали 800 избирателей - 5,03% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Всего в голосовании во втором туре президентских выборов в Южной Осетии приняли участие более 23,5 тыс. избирателей, пишет со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии Эмилию Гагиеву ТАСС.

Она сообщила, что в ЦИК Южной Осетии поступило несколько жалоб, но они не могут повлиять на итоги голосования. "В течение дня поступали жалобы. Кстати, я хочу отметить, многочисленные жалобы. В основном жаловались из штаба кандидата на должность президента Бибилова Анатолия Ильича. На все поступающие жалобы ЦИК в рабочем порядке отвечала в течение дня. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, не зафиксировано", - заявила председатель ЦИК.

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Материалы о выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Избиратели пожаловались на очереди около участка во Владикавказе", "Суд обязал ЦИК Южной Осетии определиться в вопросе дополнительных участков на выборах", "Второй тур выборов президента усилил протестный потенциал в Южной Осетии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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