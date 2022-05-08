Бибилов признал поражение на выборах президента Южной Осетии

08 мая 2022, 23:35

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Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил Алана Гаглоева с победой во втором туре президентских выборов после того, как ЦИК обнародовал предварительные результаты голосования.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Южной Осетии прошло голосование во втором туре президентских выборов. Явка избирателей составила 68,2 процента. Кандидат Алан Гаглоев заявил, что более половины проголосовавших сегодня избирателей отдали голоса ему.

Во второй тур выборов президента вышли лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, набравший в первом туре 10 апреля 38,55% голосов, и действующий президент Анатолий Бибилов (34,95% голосов). На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

Центризбирком Южной Осетии огласил первые данные о ходе голосования во втором туре выборов президента. По предварительным результатам подсчета 18% протоколов побеждает Алан Гаглоев, сообщила в пресс-центре глава ЦИК Эмилия Гагиева.

«По данным обработки 18% протоколов: Анатолий Бибилов набирает - 2 274 голосов (37%), Алан Гаглоев 3 686 голосов (59,22%), против всех - 236 голосов (3,79%)», - сказала Гагиева, слова которой приводит ИА «Рес».

Анатолий Бибилов заявил, что признает поражение на выборах. "Считаю, что выборы состоялись. Поздравляю Алана Гаглоева и желаю ему удачи", - сказал он журналистам, передает ТАСС.

На театральной площади в центре Цхинвала собравшиеся после голосования местные жители не расходятся. Сторонники Алана Гаглоева зачитывают поступающие данные с разных участков, которые толпа встречает аплодисментами, передает находящийся на площади корреспондент «Кавказского узла».

Среди участников акции Алла Джиоева, кандидат в президенты Южной Осетии в 2011 году. Джиоева заявила корреспонденту «Кавказского узла», что пришла поддержать Гаглоева. «Мы научены очень горьким опытом, и все может быть. Но на этот раз волю народную больше не сломать. Поэтому до победного буду стоять за нашего кандидата», - сказала она.