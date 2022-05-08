08 мая 2022, 21:30
Гаглоев объявил себя победителем на выборах президента Южной Осетии
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Кандидат в президенты Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что более половины проголосовавших сегодня избирателей отдали голоса ему.
Как писал "Кавказский узел", сегодня в Южной Осетии прошло голосование во втором туре президентских выборов. Явка избирателей составила 68,2 процента.
Во второй тур выборов президента Южной Осетии вышли лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, набравший в первом туре 10 апреля 38,55% голосов, и действующий президент Анатолий Бибилов (34,95% голосов). На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".
Алан Гаглоев заявил о своей победе на главной площади Цхинвала, отметив, что он набрал 5056 голосов избирателей в то время, как за Бибилова проголосовали 3120 человек.
В этот момент на площади находилось порядка 300 человек, которые начали собираться сразу после закрытая избирательных участков.
Алан Гаглоев появился в толпе и окруженный своими сторонниками, он озвучил результаты под громкие аплодисменты.
На вопрос корреспондента «Кавказского узла» о том, что он сейчас чувствует, Гаглоев ответил: «Я чувствую поддержку своего народа. Были уверены, что победа будет за нами. Но мы готовы были принять любой результат при честных выборах. И конечно приятно принимать победу».
Центризбирком Южной Осетии пока не озвучивал результаты выборов - на сайте комиссии, по данным на 21.30 мск, этой информации нет.
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Материалы о выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".
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источник: корреспондент "Кавказского узла"