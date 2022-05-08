Голосование в Южной Осетии завершилось на фоне сообщения о нарушении

08 мая 2022, 20:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Южной Осетии закрылись участки, где проходило голосования во втором туре выборов президента. Явка избирателей составила 68,2 процента. За несколько минут до закрытия участков появилось сообщение об обнаружении на одном из участков использованных бюллетеней.

Как писал "Кавказский узел", к 14 мск явка избирателей на повторных выборах президента Южной Осетии достигла 40,4%, превысив необходимый порог в 30%, и второй тур выборов признан состоявшимся, сообщил Центризбирком Южной Осетии. Опрошенные тогда же "Кавказским узлом" сотрудники участковых комиссий и наблюдатели в Цхинвале и Владикавказе сообщили, что нарушений при голосовании не зафиксировано.

В Цхинвале и четырех районах Южной Осетии сегодня работали 72 избирательных участка, еще два участка были открыты во Владикавказе и по одному - в Москве и Сухуме. Во второй тур выборов президента вышли лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, набравший в первом туре 10 апреля 38,55% голосов, и действующий президент Анатолий Бибилов (34,95% голосов). На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

В Южной Осетии завершился второй тур президентских выборов. Избирательные участки закрылись в 20.00 мск, начался подсчёт голосов. На главной площади города начинают собираться люди, передает корреспондент "Кавказского узла", находящийся в Южной Осетии.

Явка на повторных выборах президента Южной Осетии составила 68,2 процента, сообщила член Центризбиркома Фатима Джиоева. "Явка избирателей на участки для голосования на выборах президента по данным на 20.00 составила 68,2 % от числа граждан, включенных в списки избирателей. В Цхинвале проголосовало 66,6 % избирателей, в Цхинвальском районе Республики - 61,5 %, Дзауском районе - 73,1 % избирателей, в Квайса - 76,1 %, в Знаурском районе - 79,2% избирателей, в Ленингорском районе - 73,2 % избирателей", - информировала Фатима Джиоева, слова которой приводит ИА "Рес".

На одном из участков были выявлены нарушения, по которым правоохранительные органы ведут разбирательство. В здании девятой школы в Цхинвале, где располагается избирательный участок №5, обнаружены использованные бюллетени для голосования, передало со ссылкой на члена участковой избирательной комиссии Зарину Кокоеву агентство в 19.58 мск.

"В течение дня наш участок трижды посетили наблюдатели, которые вызвали подозрение. Они заявили, что видели использованные бюллетени на первом этаже. Мы пошли проверить этот факт, и они повели нас вниз, в уборную. Мы открыли двери и действительно обнаружили бюллетень на полу. С лицевой стороны был указан кандидат, за которого голосовали. Когда я подняла бюллетень, наблюдатели уже снимали все происходящее на телефон. Да, это был подброшенный бюллетень, но он был недействительный, т.к. на нем не было необходимых росписей. Также с другой стороны не было росписей представителей двух кандидатов. В коробке я нашла еще 24 таких же бюллетеня, и наблюдатели заявили, что необходимо составить протокол", - рассказала Зарина Кокоева.

Она пояснила, что найденные бюллетени не имеют никакого отношения к выделенным на этот участок бюллетеням, и добавила, что изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Ранее иностранные наблюдатели в Южной Осетии пожаловались милиции на воспрепятствование деятельности по мониторингу выборов со стороны депутата парламента. МВД Южной Осетии сообщило о начале проверки этого заявления.

Напомним, после первого тура выборов не менее 10 государств отказались признать выборы в Южной Осетии и выступили в поддержку территориальной целостности Грузии. Аналогичное заявление сделал представитель Евросоюза. Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией после "Пятидневной войны" 2008 года. Итоги прошлых выборов президента Южной Осетии, которые прошли в 2017 году, отказались признать, помимо Грузии, США, Евросоюз, НАТО и Азербайджан.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Материалы о выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.