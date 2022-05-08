Избирком объявил состоявшимся второй тур выборов президента Южной Осетии

08 мая 2022, 16:49

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Явка избирателей превысила порог, необходимый для признания второго тура выборов президента состоявшимся, сообщил Центризбирком Южной Осетии. Будущему президенту следует сосредоточиться на решении проблем безработицы и коррупции, указали пришедшие сегодня на участки жители Цхинвала.

Как писал "Кавказский узел", сегодня началось голосование во втором туре выборов президента Южной Осетии. В Цхинвале и четырех районах Южной Осетии открылись 72 избирательных участка, еще два участка начали работу во Владикавказе и по одному в Москве и Сухуме. К 10 мск явка составила 10,87%, сообщили в избиркоме.

По итогам первого тура выборов президента Южной Осетии, который прошел 10 апреля, во второй тур вышли лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, набравший 38,55% голосов, и действующий президент Анатолий Бибилов (34,95% голосов). На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

Выборы признаны состоявшимися, поскольку к 14 мск явка составила 40,4%, сообщила глава ЦИК Эмилия Гагиева. "Во втором туре выборов приняли участие 40,4% избирателей, внесенных в списки для голосования. Превышен необходимый 30-процентный порог, соответственно, выборы считаются состоявшимися", - сказала она.

По словам Гагиевой, в Дзауском районе к 14 мск проголосовали 46,9% избирателей, в Знаурском районе – 56,2 %, в Ленингорском районе – 50,2%, в Цхинвальском районе – 41,7%, в Квайсе – 51,5%, а в Цхинвале – 35,8% избирателей, сообщает ИА "Рес".

Кандидат в президенты Анатолий Бибилов проголосовал на участке № 17, который находится в здании детско-юношеской спортивной школы в Цхинвале. Бибилов пришёл голосовать с семьей и бросил бюллетень в урну со словами «быть добру», передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на участке.

Небольшое помещение избирательного участка № 15, расположенного находится в Центральной библиотеке Цхинвала в здании жилого дома, около 12.25 мск не смогло вместить всех желающих, у здания выстроилась очередь из примерно 10 человек.

К 12.25 мск там проголосовали 416 из 1200 зарегистрированных избирателей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель участковой комиссии Дмитрий Попов. По его словам, нарушений не зафиксировано. "Нарушений никаких нет, люди активно приходят и голосуют. Надеемся, что всё пройдет тихо-мирно", - сказал он.

Данные председателя совпали с данными наблюдателя Эдуарда Абаева. "Нарушений никаких не зафиксировали. Моментами бывают очередь из-за высокой явки", - сказал Абаев корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудница бюджетной организации Нина Цховребова, проголосовавшая на участке, выразила желание, чтобы Южная Осетия "как можно скорее вошла в состав в России". "Тогда уверенности в завтрашнем дне у нас будет больше. Во-первых, нужно рабочие места создавать, чтобы экономика развивалась и люди были уверены в будущем. У нас много очередников в получении социального жилья. Мне бы хотелось, чтобы этот список как можно быстрее реализовался", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

30 марта Анатолий Бибилов объявил о намерении провести референдум о вхождении в состав России, а на следующий день заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. Инициатива о присоединении к России озвучена перед выборами, так как уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры. Объединение с Южной Осетии с Северной возможно лишь после вступления в состав России, говорится в справке "Кавказского узла" "Южная Осетия: условия вступления в Россию".

Житель Цхинвала, который пожелал не называть своего имени, считает, что будущий президент должен бороться с коррупцией. "В какой-то мере она у нас есть. В первую очередь нужно заняться формированием кадров", - поделился мнением избиратель с корреспондентом "Кавказского узла".

Домохозяйка Алла считает, что проблем в республике "очень много". "Так что есть что решать. Законом и порядком [следует заняться президенту] в первую очередь. Вернуть республике народную власть в первую очередь нужно", - сказала она.

В свою очередь госслужащая Алиса Гассиева сообщила, что лично у нее "нет каких-то проблем, которые бы не решил президент". "Хочу, чтобы продолжался прежний курс", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Отметим, после первого тура выборов не менее 10 государств отказались признать выборы в Южной Осетии и выступили в поддержку территориальной целостности Грузии. Аналогичное заявление сделал представитель Евросоюза. Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией после "Пятидневной войны" 2008 года. Итоги прошлых выборов президента Южной Осетии, которые прошли в 2017 году, отказались признать, помимо Грузии, США, Евросоюз, НАТО и Азербайджан.

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Материалы о выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

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