Избиратели в Цхинвале поделились ожиданиями от президента

08 мая 2022, 12:55

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За первые два часа голосования во втором туре президентских выборов проголосовали 10,87% избирателей, сообщили в избиркоме Южной Осетии. Победившему на выборах следует в первую очередь решать проблемы с экономикой и безопасностью жителей, поделились мнениями избиратели в Цхинвале.

Как писал "Кавказский узел", сегодня началось голосование во втором туре выборов президента Южной Осетии. В Цхинвале и четырех районах Южной Осетии открылись 72 избирательных участка, еще два участка начали работу во Владикавказе и по одному в Москве и Сухуме.

По итогам первого тура выборов президента Южной Осетии, который прошел 10 апреля, во второй тур вышли лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, набравший 38,55% голосов, и действующий президент Анатолий Бибилов (34,95% голосов). На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

Участок № 23 в Цхинвале - один из самых больших по числу избирателей, их здесь зарегистрировано 1157. На участке сегодня не наблюдается очередей и организованного подвоза голосующих, выборы проходят в спокойной обстановке, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший там.

К 10 мск на участке проголосовали 120 человек, никаких нарушений зафиксировано не было, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" наблюдатель Давид Гаджиты. "Нарушений нет, все спокойно", - сказал он.

Председатель комиссии участка № 23 Русудан Гобозова сообщила о том же числе проголосовавших и добавила, что комиссия также пока не зафиксировала никаких нарушений. "Никаких нарушений нет, и вообще у нас никаких нарушений никогда не было. Это у нас уже шестые выборы здесь", - сказала она.

По данным ЦИК, к 10 мск явка составила 10,87%, сообщило ИА "Рес".

Кандидат в президенты Алан Гаглоев проголосовал сегодня на участке № 23. "В городе всё идет более-менее спокойно, но мы видим, что из Северной Осетии поступают автобусы с людьми, которые пытаются проголосовать в Джавском районе. В целом особых нарушений мы не наблюдаем и надеемся, что всё пройдёт спокойно", - сказал Алан Гаглоев корреспонденту "Кавказского узла".

Оценивая, каких изменений ждёт народ Южной Осетии, Гаглоев сообщил, что "в первую очередь нужно, чтобы в республике действовал закон".

Домохозяйка Мадина Цховребова пришла голосовать с 90-летнем отцом. "Хочу, чтобы жили хорошо. Президент лучше знает, какие проблемы нужно решить – например, с сельским хозяйством и вообще, чтоб людям было лучше жить", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионер Мелс Бибилов рассказал, что ждёт продолжения прежнего курса. "Наш президент решал проблемы и дальше должен продолжать их решать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Военнослужащий Руслан Мамитов считает, что во всех сферах есть проблемы, которые нужно решать. "Проблем очень много, начиная с экономики – всё у нас на нуле. Президент должен быть человечным. У нас много проблем – какое направление не возьми. Хорошего я ничего не видел с 90-х годов ни от одного президента", - поделился Мамитов с корреспондентом "Кавказского узла".

30-летняя экономист Мариэл Абрамова первоочередной задачей президента назвала "спокойствие в городе", чтобы "не было беспредела". "Чтобы все обещания сдержали, чтобы это всё были не просто слова. В первую очередь нужно, чтобы президент, заступив на пост, решил проблемы, которые не решил его предшественник", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, после первого тура выборов не менее 10 государств отказались признать выборы в Южной Осетии и выступили в поддержку территориальной целостности Грузии. Аналогичное заявление сделал представитель Евросоюза. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией после "Пятидневной войны" 2008 года. Итоги прошлых выборов президента Южной Осетии, которые прошли в 2017 году, отказались признать, помимо Грузии, США, Евросоюз, НАТО и Азербайджан.

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Материалы о ходе предвыборной кампании и выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

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