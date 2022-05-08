Началось голосование во втором туре выборов президента Южной Осетии

08 мая 2022, 08:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Все избирательные участки открылись сегодня для голосования во втором туре выборов президента Южной Осетии, сообщил Центризбирком.

Как писал "Кавказский узел", на 8 мая в Южной Осетии запланирован второй тур выборов президента. 6 мая ЦИК республики отказался открывать дополнительные участки для выборов, после того, как избиратели высказали требование об этом. За день до голосования в Цхинвал начали прибывать наблюдатели из России, Абхазии, Донецкой и Луганской народных республик, а силовики перешли на усиленный вариант несения службы.

По итогам первого тура выборов президента Южной Осетии, который прошел 10 апреля, во второй тур вышли лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев , набравший 38,55% голосов, и действующий президент Анатолий Бибилов (34,95% голосов). На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

В Южной Осетии в 08.00 мск открылись 72 избирательных участка для голосования в Цхинвале и во всех четырех районах - Цхинвальском, Дзауском, Знаурском и Ленингорском, пишет сегодня со ссылкой на секретаря Центризбиркома Кристину Авлохову ИА "Рес".

Еще четыре участка начали работу за пределами Южной Осетии - по одному в Москве и Сухуме и два — во Владикавказе в ДК «Металлург» и во Дворце молодежи, говорится в сообщении.

Авлохова сообщила, что голосование, в том числе и в отдаленных селах Южной Осетии, "проходит без эксцессов", "на участках наблюдается активность избирателей".

Правоохранительные органы взяли все объекты, которые задействованы в выборах, под охрану, сказала секретарь Центризбиркома.

Напомним, ранее аналитики отметили, что содержательных дискуссий во время дебатов кандидатов в президенты не получилось, так как они свелись к взаимным обвинениям, отметили аналитики. По их мнению, явка во втором туре будет высокая, а в случае нарушений на выборах возможны массовые протесты. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Цхинвала накануне голосования во втором туре президентских выборов заявили, что в Южной Осетии необходимо создать новые рабочие места, решить проблемы в здравоохранении и сельском хозяйстве.

Не менее 10 государств отказались признать выборы в Южной Осетии и выступили в поддержку территориальной целостности Грузии. Аналогичное заявление сделал представитель Евросоюза. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией после "Пятидневной войны" 2008 года. Итоги прошлых выборов президента Южной Осетии, которые прошли в 2017 году, отказались признать, помимо Грузии, США, Евросоюз, НАТО и Азербайджан.

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Материалы о ходе предвыборной кампании и выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

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