Бибилов пообещал принять любые итоги голосования во втором туре

07 мая 2022, 18:41

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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов перед днем тишины заявил, что примет выбор избирателей по итогам второго тура президентских выборов, каким бы он ни был. Оппозиционные политики призвали жителей Южной Осетии отдать голоса за Алана Гаглоева.

Как писал "Кавказский узел", на 8 мая в Южной Осетии запланирован второй тур выборов президента. 6 мая ЦИК республики отказался открывать дополнительные участки для выборов на территории Северной Осетии. За день до проведения второго утра выборов президента в Южной Осетии вступил в силу запрет на агитацию и встречи кандидатов с избирателями. В республику начали прибывать иностранные наблюдатели из России, Абхазии, Донецкой и Луганской народных республик, а силовики перешли на усиленный вариант несения службы.

По итогам первого тура выборов президента Южной Осетии, который прошел 10 апреля, во второй тур вышли лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, набравший 38,55% голосов, и действующий президент Анатолий Бибилов (34,95% голосов). На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

Перед днем тишины, который объявлен в Южной Осетии сегодня, кандидаты в президенты Южной Осетии выступили с предвыборными заявлениями. Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 5 мая выступил с 13-минутным обращением на русском языке, которое опубликовано 6 мая в YouTube-канале ГТРК "Ир".

Бибилов заявил, видит недочеты в своей работе на посту президента, в том числе просчеты в кадровой политике. Он напомнил о важности объединения с Россией, в том числе поблагодарив главу Северной Осетии Сергея Меняйло и руководителей северокавказских республик, которые поддержали идею референдума. "Какое бы множество проблем было решено, будь мы вместе. Для огромного количества людей снялся бы вопрос каждодневного пересечения государственной границы", - отметил он

Бибилов призвал избирателей прийти на участки 8 мая для участия в голосовании. "Доведем выборы президента до логического завершения", - сказал он. Анатолий Бибилов также отметил, что примет результаты выбора граждан Южной Осетии. "Я ответственно заявляю, что приму результаты вашего выбора, какими бы они ни были", - заявил действующий президент.

Кандидат в президенты, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев 6 мая также выступил с предвыборным заявлением. Свою речь он произнес на осетинском языке, а продлилась она пять минут. Видеозапись заявления президента опубликована в его Telegram-канале.

После первого тура голосования кандидаты от оппозиции Александр Плиев, Гарри Мулдаров и Дмитрий Тасоев призвали соратников отдать свои голоса во втором туре за Гаглоева.

Ряд политиков призвали избирателей поддержать Гаглоева. В частности, в его поддержку выступил бывший министр обороны Южной Осетии Анатолий Баранкевич. "Я следил за предвыборной кампанией и проникся доверием к (...) Алану Гаглоеву, которого знаю с давних пор", - говорится в заявлении, которое приведено на странице "Алания Выборы" в соцсети Facebook*.

Бывший министр обороны Южной Осетии Ибрагим Гассеев 5 мая распространил в соцсетях заявление в котором написал, что информация о том, что он призывает голосовать против всех, не соответствует действительности, он по-прежнему выступает в поддержку Гаглоева.

В поддержку соперника Бибилова высказалась и бывший кандидат в президенты Южной Осетии на выборах 2011 года Алла Джиоева. "Наше стремление положить конец «балу» беззакония, утвердить в государстве справедливость и порядок, повернуть сознание народа от иждивенчества к развитию, поставить заслон неприкрытому уничтожению государственности,- все эти надежды связаны с вами", - написала она 6 мая на своей странице в Facebook*.

Алла Джиоева баллотировалась в президенты Южной Осетии в 2011 году, ее конкурентом во втором туре был Анатолий Бибилов, который занимал пост главы МЧС. Верховный суд отменил результаты выборов, в которых. по предварительным подсчетам побеждала Джиоева,однако она объявила себя избранным президентом Южной Осетии. 29 ноября 2011 года Верховный суд Южной Осетии, рассмотрев жалобу Бибилова, аннулировал результаты голосования во втором туре, парламент назначил повторные президентские выборы на 25 марта 2012 года. Сторонники Аллы Джиоевой начали акции протеста с требованием признать ее победителем на выборах исходя из публикуемых ЦИКом данных.Эти события стали началом затяжного политического кризиса в Южной Осетии, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Южная Осетия: Политический кризис 2011-2012".

Напомним, что не менее 10 государств отказались признать выборы в Южной Осетии и выступили в поддержку территориальной целостности Грузии. Аналогичное заявление сделал представитель Евросоюза. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией после "Пятидневной войны" 2008 года. Итоги прошлых выборов президента Южной Осетии, которые прошли в 2017 году, отказались признать, помимо Грузии, США, Евросоюз, НАТО и Азербайджан.

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Материалы о ходе предвыборной кампании и выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

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