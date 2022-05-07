Иностранные наблюдатели начали прибывать в Южную Осетию для мониторинга выборов

07 мая 2022, 13:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За день до проведения второго утра выборов президента в Южной Осетии вступил в силу запрет на агитацию и встречи кандидатов с избирателями. В республику начали прибывать иностранные наблюдатели из России, Абхазии, Донецкой и Луганской народных республик, а силовики перешли на усиленный вариант несения службы.

Как сообщал "Кавказский узел", на 8 мая в Южной Осетии запланирован второй тур выборов президента. 6 мая ЦИК республики отказался открывать дополнительные участки для выборов, после того, как избиратели высказали требование об этом. За выборами во втором туре будут наблюдать представители России, ДНР, ЛНР, Абхазии. В частности, из России прибудут представители Госдумы, администрации президента и Общественной палаты. Парламент Южной Осетии также направил приглашение сирийским коллегам, информировали ранее власти республики.

По итогам первого тура выборов президента Южной Осетии, который прошел 10 апреля, во второй тур вышли лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, набравший 38,55% голосов, и действующий президент Анатолий Бибилов (34,95% голосов). На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

В преддверии проведения второго тура выборов президента в Южной Осетии 7 мая наступил день тишины. В республике запрещено проводить агитацию и встречи кандидатов с избирателями. При этом на своих местах могут остаться агитационные баннеры, вывешенные до дня тишины, информировало сегодня ИА "Рес".

Как пояснила "Рес" секретарь ЦИК Кристина Авлохова, в день тишины любая агитация запрещена, лишь агитационные баннеры большого размера, которые вывешены до дня тишины, останутся висеть на прежних местах. Все избирательные участки готовы ко дню голосования.

В республику 7 мая начали прибывать иностранные наблюдатели, в том числе из России – от Госдумы, Совета Федерации, Общественной палаты. Также прибывают представители Абхазии, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Всего порядка 25 человек, информировала секретарь ЦИК Южной Осетии Кристина Авлохова.

Она добавил, что избирательные участки для голосования готовы к открытию. "Для организации голосования для граждан нашей республики 8 мая, в 8 утра откроются 76 избирательных участков на территории Южной Осетии, Москвы, Сухума и Владикавказа, всего напечатано 40 тысяч бюллетеней", – сказала Авлохова.

МВД республики отчиталось, что перешло на усиленный вариант несения службы для обеспечения правопорядка во время второго тура президентских выборов. Под усиленную охрану взяты все государственные учреждения и объекты жизнедеятельности, передало агентство.

В состав наблюдателей от России входят зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова и член комитета Совфеда по обороне и безопасности Крым Казаноков. Также участвовать в наблюдении за выборами будет первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев, информировала пресс-служба Совфеда. "Возглавит делегацию член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков", – привел ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что кандидаты в президенты Южной Осетии Алан Гаглоев и Анатолий Бибилов не продемонстрировали различных идеологических позиций в ходе предвыборной кампании. 30 марта Бибилов объявил о намерении провести референдум о вхождении Южной Осетии в состав России, а на следующий день заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. По мнению аналитиков, инициатива о присоединении к России уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года и именно поэтому она была озвучена текущими выборами. Аналитики также сочли элементом предвыборной борьбы назначение Эдуарда Кокойты спецпредставителем Южной Осетии на время спецоперации на Украине.

"Кавказский узел" также писал, что ранее в штабе кандидата Алана Гаглоева предположили, что перенос даты проведения второго тура на 8 мая может стать основанием, чтобы объявить недействительными его результаты. По южноосетинскому законодательству, второй тур выборов назначается не позднее, чем через 15 дней после оглашения результатов первого тура. "Перенос дня голосования с 28 апреля на 8 мая нарушает пункт закона о выборах президента республики статьи 50 пункта 2, где прописана норма о назначении повторного голосования не позднее, чем через 15 дней с момента оглашения ЦИК итогов первого тура", – сказал тогда корреспонденту "Кавказского узла" юрист штаба Гаглоева.

Напомним, выборы в Южной Осетии назвал незаконными и не имеющими юридической силы МИД Грузии, которая считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией после "Пятидневной войны" 2008 года. С аналогичным заявлением выступили МИД Германии, Литвы, Латвии и Азербайджана. Итоги прошлых выборов президента Южной Осетии, которые прошли в 2017 году, отказались признать, помимо Грузии, США, Евросоюз, НАТО и Азербайджан.

Представители США, Евросоюза, НАТО, неоднократно высказывали заявления в поддержку территориальной целостности Грузии. Так, 7 июля 2019 года комитет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) одобрил предложенную Грузией резолюцию, которая призвала Россию отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил о поддержке территориальной целостности страны в ходе визита в Грузию в марте 2019 года

В Грузии выборы посещает множество иностранных наблюдателей. Осенью 2021 года на муниципальные выборы в стране приехали наблюдатели от 52 международных организаций, в том числе от Миссии офиса по Демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, посольства США, Европейской сети организаций по мониторингу выборов, Международного республиканского института, а также Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Власти России при этом ограничили число наблюдателей во время выборов в Госдуму, состоявшиеся осенью 2021 года. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что решение об ограничении числа наблюдателей было связано с санитарно-эпидемиологической обстановкой. Тем не менее всего на выборах в Госдуму работали 245 официально аккредитованных иностранных наблюдателей из 59 стран, представлявших 10 международных организаций, сообщила 19 сентября 2021 года "Российская газета".

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Материалы о ходе предвыборной кампании и выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

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