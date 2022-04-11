Аналитики сочли предсказуемым исход второго тура выборов в Южной Осетии

11 апреля 2022, 13:53

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Алан Гаглоев станет победителем во втором туре президентских выборов в Южной Осетии, предположили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Бибилову необходимо обеспечить спокойную передачу власти, а Гаглоеву предстоит заняться усилением обороноспособности республики, уточнили они.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля в Южной Осетии состоялся первый тур выборов президента. Явка, по предварительным данным, составила 82,07%. Оппозиция заявила о поддержке Алана Гаглоева. После выборов на Театральной площади Цхинвала собрались сторонники оппозиции, которые потребовали не допустить фальсификаций при подведении итогов голосования. Алан Гаглоев по итогам подсчета 95% голосов опережает Анатолия Бибилова на выборах президента Южной Осетии, будет назначен второй тур, сообщил сегодня Центризбирком. Несмотря на активное применение админресурса, оппозиции удалось сплотиться, заявил Алан Гаглоев, призвав избирателей активно проголосовать во втором туре выборов.

В выборах участвовали пять человек: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента, представитель "Народной партии" Александр Плиев. Еще 12 кандидатов получили отказ в регистрации, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

Алан Гаглоев набрал 36,9% голосов, Анатолий Бибилов – 33,5%, они проходят во второй тур, сообщил сегодня Центризбирком после подсчета 95% бюллетеней. По его данным, точные результаты с учетом голосов из Москвы и Сухума будут известны в ближайшие дни.

У гостиницы "Иристон" по-прежнему много машин представительского класса. Главная площадь Цхинвала опустела, люди разошлись после часа ночи. Многие до последнего момента оставались с оппозиционными кандидатами, которые принимали поздравления с победой. Журналистов федеральных каналов на площади не было, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Выборы прошли демократично, сказал активист из Цхинвала Тимур Цхурбати. "Второй тур мы ожидали, но приятно, что выборы прошли демократично. Я ждал худшего, и мне приятно, что Гаглоев все-таки выиграл с небольшим отрывом, не обладая большим ресурсом", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, выборы вызвали заинтересованность населения. "Это видно по результатам голосования", – подчеркнул Цхурбати. По его мнению, "самой хорошей" была программы Дмитрия Тасоева, "но он набрал меньше всего голосов".

Главная задача Бибилова – спокойно передать власть, отметил Цхурбати. "Бибилов сделал публичное заявление, что ему важно соблюдение закона. Судя по дебатам, все кандидаты были против него. Соответственно, электорат других кандидатов перейдёт к Гаглоеву. Важной заслугой Бибилова сейчас будет его законная и спокойная передача власти, которая не вызовет социальных потрясений и беспорядков", – подчеркнул Цхурбати.

Второй тур выборов был ожидаемым, отметил аналитик из Южной Осетии Коко Дзуццати. "Все было предсказуемо, ничего удивительного в том, что Бибилов не смог одержать победу – в обществе его не поддерживают. Бибилов изжил себя, его не любят в Южной Осетии", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По словам Дзуццати, Бибилов смог набрать голоса при помощи админресурса.

От нового президента Дзуццати ждёт сохранения государственности и усиления собственной армии, которая бы обеспечила безопасность. "Во втором туре, по моему прогнозу, победит Гаглоев. Нужно, чтобы мы имели такое положение дел и сил, чтобы хотя бы не боялись Грузии. Чтобы люди жили здесь, не уезжали. Нужно, как и положено государству, иметь армию, вооружение. Вхождение в Россию - это позор, из государства превратиться в район", – подчеркнул он.

Жители Цхинвала, которые приняли участие в выборах, рассказали "Кавказскому узлу", чего ждут от нового президента. По их словам, победителю президентской гонки в Южной Осетии нужно в сжатые сроки решить проблемы с нехваткой рабочих мест, наладить сельскохозяйственное производство и развивать спорт в республике. Анатолий Бибилов за пять лет президентского срока не уделил достаточно внимания развитию сельского хозяйства и культуры в Южной Осетии, не выполнил обещание поднять зарплаты, поделились жители Цхинвала.

30 марта Бибилов объявил о намерении провести референдум о вхождении в состав России, а на следующий день заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. Инициатива о присоединении к России озвучена перед выборами, так как уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры из Южной и Северной Осетии. Аналитики также сочли назначение Эдуарда Кокойты спецпредставителем Южной Осетии на время спецоперации на Украине элементом предвыборной борьбы.

Напомним, выборы в Южной Осетии назвал незаконными и не имеющими юридической силы МИД Грузии, которая считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией после "Пятидневной войны" 2008 года. С аналогичным заявлением выступили МИД Германии, Литвы, Латвии и Азербайджана. Итоги прошлых выборов президента Южной Осетии, которые прошли в 2017 году, отказались признать, помимо Грузии, США, Евросоюз, НАТО и Азербайджан.

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