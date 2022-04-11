Гаглоев призвал жителей Южной Осетии голосовать во втором туре выборов

11 апреля 2022, 11:46

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Алан Гаглоев по итогам подсчета 95% голосов опережает Анатолия Бибилова на выборах президента Южной Осетии, будет назначен второй тур, сообщил сегодня Центризбирком. Несмотря на активное применение админресурса, оппозиции удалось сплотиться, заявил Алан Гаглоев, призвав избирателей активно проголосовать во втором туре выборов.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля в Южной Осетии прошли выборы президента. Явка, по предварительным данным, составила 82,07%. Оппозиция анонсировала второй тур выборов и заявила о поддержке Алана Гаглоева. Высокую вероятность проведения второго тура подтвердил и действующий президент Анатолий Бибилов. Участники акции на Театральной площади Цхинвала потребовали не допустить фальсификаций при подведении итогов голосования.

В выборах участвовали пять человек: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента, представитель "Народной партии" Александр Плиев. Еще 12 кандидатов получили отказ в регистрации, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

Анатолий Бибилов после обработки 95% протоколов уступает лидеру партии "Ныхас" Алану Гаглоеву, сообщил сегодня Центризбирком Южной Осетии. У Алана Гаглоева 10 705 голосов, у Анатолия Бибилова 9 706 голосов избирателей, у Гарри Мулдарова – 2 592, у Александра Плиева – 3 434, у Дмитрия Тасоева - 822, против всех проголосовали 0,6%, привело данные ЦИК ИА "Рес".

В республике пройдет второй тур президентских выборов, так как ни один из кандидатов не набрал 50% плюс один голос, необходимые для победы в первом туре. Во второй тур выходят действующий глава государства Анатолий Бибилов и лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, указано в сообщении.

Народ Южной Осетии ждет перемен, заявил сегодня кандидат в президенты Алан Гаглоев после оглашения ЦИК информации о числе отданных за кандидатов голосов. "Я всегда был приверженцем законной смены власти путем волеизъявления народа. Вне зависимости от того, за кого были отданы голоса, хочу сказать, что уважаю ваше мнение, вашу гражданскую позицию. Вы показали свою ответственность за судьбу страны. Наш народ ждет перемен, я чувствовал это, слыша его голос во время предвыборных встреч, я видел радость в глазах людей на площади вчера ночью, когда поступали данные с участков", – написал он сегодня на своей странице в Instagram*.

По его словам, на выборах активно применялся административный ресурс. "В условиях, когда весь административный ресурс, все силы действующей власти были направлены против оппозиционных кандидатов, вчерашний результат вдвойне важен. Народ сказал свое слово, с которым никто не имеет права не считаться!" – подчеркнул Гаглоев.

Он напомнил, что впереди второй тур, и оппозиционные кандидаты, которые баллотировались в президенты, призвали своих избирателей поддержать Гаглоева. "Я понимаю усталость избирателей, но нам предстоит сделать еще один шаг к победе законности и справедливости. Нам уже нельзя ошибаться. Обещаю не подвести тех, кто поверил в нашу команду, в моих соратников по оппозиционному блоку – достойно пройти второй этап и выполнить свое обещание – Вернем Осетию народу!" – заявил Гаглоев.

Ранее, в ночь на 11 апреля, Алан Гаглоев на Театральной площади в Цхинвале сказал "Кавказскому узлу", что чувствует поддержку народа. "Второй тур состоится, разница где-то в 900 голосов. Я чувствую поддержку своего народа, который вот здесь находится на площади. Это наша общая победа – Гаглоева, Плиева, Мулдарова и Тасоева. Вместе с народом. Мы на одной дороге были и на одной дороге стоим и двигаемся вместе дальше. Это надо понимать", – отметил он.

При этом он не стал отвечать на вопрос о первых шагах в случае победы. "Давайте пока станем президентом, про шаги потом поговорим", – сказал Гаглоев корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Цхинвала, которые пришли на избирательные участки, рассказали "Кавказскому узлу", чего ждут от нового президента. По их словам, победителю президентской гонки в Южной Осетии нужно в сжатые сроки решить проблемы с нехваткой рабочих мест, наладить сельскохозяйственное производство и развивать спорт в республике. Анатолий Бибилов за пять лет президентского срока не уделил достаточно внимания развитию сельского хозяйства и культуры в Южной Осетии, не выполнил обещание поднять зарплаты, поделились жители Цхинвала.

Напомним, выборы в Южной Осетии назвал незаконными и не имеющими юридической силы МИД Грузии, которая считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией после "Пятидневной войны" 2008 года. С аналогичным заявлением выступили МИД Германии, Литвы и Латвии. Итоги прошлых выборов президента Южной Осетии, которые прошли в 2017 году, отказались признать, помимо Грузии, США, Евросоюз, НАТО и Азербайджан.

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