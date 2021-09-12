Пикетчики в Волгограде потребовали честных выборов

12 сентября 2021, 20:17

Недопуск международных наблюдателей, трехдневное голосование и отсутствие камер видеонаблюдения на участках способствует фальсификациям на выборах в России, заявили волгоградские активисты на пикетах. Многие прохожие согласились с мнением пикетчиков.

Как сообщал "Кавказский узел", в Волгоградской области 6 августа избирком отказал в регистрации самовыдвиженцу в депутаты Госдумы Виталию Любому, а еще пяти кандидатам – представителю партии "Яблоко" и четырем самовыдвиженцам – предложил устранить недостатки в документах, представленных в комиссию. Интриг и неожиданностей на выборах депутатов в Госдуму от Волгоградской области не предвидится, спокойствие могут нарушить лишь всплески протестного голосования и противоборства сильных кандидатов в отдельных округах, указали политологи.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Всего на выборах депутатов Госдумы от Волгоградской области зарегистрировано 34 кандидата в четырех одномандатных округах: по восемь кандидатов – по кругам №81 и №83, по девять претендентов – по округам №82 и №84. Кандидаты зарегистрированы от 11 партий – "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду", "Партия роста", КПРФ, "Новые люди", "Партия пенсионеров", Российская экологическая партия "Зеленые", "Яблоко", "Гражданская платформа", "Родина".

Активисты Тамара Гродникова и Владимир Тельпук провели сегодня одиночные пикеты в центре Волгограда с 14.30 до 17.00 мск. Активисты стояли на Аллее Героев по обе стороны от проспекта Ленина. У Гродниковой были плакаты "Требую допустить наблюдателей ОБСЕ на выборы в Госдуму в заявленном комиссией количестве в 500 человек", "Политические репрессии и нарушение гражданских прав с честными выборами несовместимы!", Тельпук держал плакат "Нарушение прав! Кандидатов в депутаты исключают под надуманными предлогами!". Рядом с ним на асфальте лежали плакаты с критикой власти, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте пикетов.

Тамара Гродникова пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что активисты требуют "…в полном объеме допустить наблюдателей от ОБСЕ, потому что ситуация такая странная – наша власть сама себя выбирает, назначает и наблюдает, и никто за ней не присматривает".

БДИПЧ ОБСЕ не стало направлять международных наблюдателей на выборы в Госдуму РФ после того, как власти России приняли решение об ограничении числа наблюдателей. Для организации важна возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей, отметила ОБСЕ. Решение об ограничении числа наблюдателей, по словам спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, связано с санитарно-эпидемиологической обстановкой, обеспечением безопасности выборов, сообщил 8 сентября ТАСС.

"Наблюдатели от ОБСЕ отказались ехать в Россию на выборы, так как Россия ограничила число заявленных участников в 10 раз, до мизерного количества, когда невозможно полноценно выполнять обязанности по наблюдению за голосованием", - считает активистка.

"Просто невозможно вести наблюдение! Наше правительство сослалось на эпидемиологическую ситуацию. Однако эта же ситуация не стала причиной для переноса срока выборов для россиян, хотя их на участках будет намного больше, чем могло бы приехать к нам сотрудников ОБСЕ. Поэтому предлог отказа в визите ОБСЕ явно надуман. Хотя, при такой зачистке кандидатов, непонятно, чем он мотивирован. Вероятно, власти остерегаются пропустить в думу даже несколько человек с независимым мнением и готовы применить самые жёсткие меры в случае, если за них проголосует большинство избирателей. Вероятно, это и хотят скрыть от посторонних глаз, от международной огласки", - предположила Тамара Гродникова.

В дни выборов, по мнению Тамары Гродниковой, россиян ждет "трехдневное голосование, отсутствие камер наблюдения, жесткий прессинг отечественных наблюдателей и изматывающий график их работы". "Электронное голосование, механизм которого не совершенен, то есть вполне допустимо вмешательство при отсутствии независимого контроля за этим процессом. Плюс отказ ОБСЕ участвовать в выборах. Все это создаёт просто роскошную атмосферу для любых махинаций с нашими голосами. Однако на выборы идти надо, так как массовая явка все-таки может дать шанс пройти на трибуну Госдумы хотя бы нескольким честным и независимым кандидатам. Мы обязаны дать им такой шанс", - указала активистка.

"Наша власть отказала международным наблюдателям, чтобы они наблюдали за нашими выборами", - сказал активист Владимир Тельпук корреспонденту "Кавказского узла".

"Кроме этого, сделали трехдневное голосование, которого никогда не было, убрали видеокамеры со всех участков, с помощью которого люди осуществляли контроль и следили за вбросами. Этих вбросов в прошлые выборы было огромное количество. Все это власть убирает, чтобы фальсифицировать выборы. Кроме того, независимым кандидатам отказали в регистрации опять же по надуманным предлогам", - считает активист.

Около пикетчиков сегодня проходило много прохожих, в основном они равнодушно шли мимо, но некоторые читали плакаты, несколько человек сфотографировались с Тельпуком. Двое молодых людей показали большой палец в знак одобрения Тамаре Гродниковой. Сегодня в центре Волгограда патрулировало много сотрудников полиции, так как празднуется день рождения города. Полицейские были в нескольких местах, группами по два-три человека и с казаками.

В начале пикета полицейский обратился к Гродниковой по имени-отчеству, попросил назвать свой адрес. На вопрос активистки "Зачем это надо?", он ответил, что "По закону только граждане Российской Федерации могут принимать участие в акциях", данные активистки отправят в Москву, где проверят ее гражданство. "Он также сказал, что в Москву надо отправлять и фото моих плакатов – чтобы подтвердить, что я гражданка Российской Федерации", - рассказала активистка.

Гродникову сегодня трижды сфотографировали - казак и два наряда полиции. Один из полицейских в конце пикета попросился сфотографироваться вместе с активисткой и ее плакатами. Фото сделал его напарник. Полицейский пояснил, что фото нужно для отчета.

Прохожие поддержали пикетчиков

Прохожая Ольга Владимировна сказала корреспонденту "Кавказского узла", что находится в Волгограде проездом, а живет в Санкт-Петербурге. "Конечно, поддерживаю, - сказала она о пикетах. - Честные выборы нам только снятся. На выборы пойду, думаю пока, за кого голосовать", - сказала женщина.

Он отметила, что "ни про какое ОБСЕ не слышала". "Наблюдатели нужны, ну а что толку от международных, свои нужны", - сказала она, пояснив, что сама в наблюдатели не пойдет, поскольку "не политизирована".

Другая прохожая, Ангелина, также оказалась приезжей - из Ставрополя. "Какие честные выборы, о чем вы? Все уже давно решено и поделено. Это система, и такими вот пикетами ее не изменить. Боюсь, что и наблюдатели ничего не смогут сделать. Поэтому ни в чем нет смысла - ни в пикетах, ни в выборах, ни в наблюдателях", - сказала девушка корреспонденту "Кавказского узла".

Студент Андрей рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что на выборы обязательно пойдет. "Так надоели все эти партии, но голосовать нужно", - сказал он. Молодой человек отметил, что наблюдателем не будет, поскольку далек от политики.

Пенсионерка Анна Тимофеевна сказала корреспонденту "Кавказского узла", что на выборы пойдет, так как ее волнует проблема увеличения пенсионного возраста. "За детей сердце болит. Я еле до пенсии дожила, а дети вообще не доживут, потому что здоровья нет сейчас ни у кого", - заявила она. Женщина отметила, что в наблюдатели не пойдет. "Пусть молодые ходят, а я старая уже", - пояснила пенсионерка.

Мужчина средних лет Олег Евгеньевич сказал, что проголосует "за любую партию, которая вернет пенсионный возраст". "Мне сейчас 50, как мне проработать еще 15 лет я не знаю. Работаю автомехаником, работа тяжелая, физическая. Ну, лет пять еще протяну, дальше что? Отобрали всякое уважение к старости у людей, всякую надежду нормально дожить", - заявил он.

Молодой человек, представившийся Арсением, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что на выборы не пойдет. "Не вижу смысла тратить время. Система устроена так, что от нас ничего не зависит", - считает он. Девушка Арсения Алина отметила, что "пикетчики - молодцы, но от них ничего не зависит". Алина работает парикмахером шесть дней в неделю по 12 часов. "О том, что есть наблюдатели, я знаю, но у самой на это времени просто нет – я все время на работе", - пояснила девушка.

Менеджер Евгений заявил корреспонденту "Кавказского узла", что голосовать пойдет, но пока не решил за кого. "В принципе, смысла голосовать нет, потому что наверху все решили", - уверен он.

Политологи не увидели в отсутствии наблюдателей ОБСЕ сильного влияния на итоги российских выборов

То, что наблюдатели от ОБСЕ не приедут на выборы, не повлияет на возможные фальсификации выборов, отметили опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" политологи.

"Никак наблюдатели не повлияют", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог Андрей Гусий.

"Есть сухая явка и строгие списки голосования, разбитые на три дня. Вбрасывать или вести махинации на выборах в Госдуму просто нет смысла. Это не региональные выборы, где возможны сюрпризы. При такой численности электората и сухой явке выборы можно проводить без наблюдателей, результат строится иначе: не при подсчете, а при подготовке сторонников и бюджетников", - пояснил он.

С Андреем Гусием согласен и политолог Александр Сайгин. "Наблюдатели от ОБСЕ очень сильно заранее согласовывают список участков, которые посетят. В основном это какие-то центровые участки. Тяжело себе представить наблюдателя с ОБСЕ где-нибудь на Шпалопропитке, например. Есть наблюдатели из ОБСЕ или нет – на результат выборов это не влияет ни в коей мере. Есть причины, почему они отказались ехать в Россию, ничего в этом странного нет. Это их право. В этом году ограниченное количество участников, которые могли бы приехать. А смысл? Все понимают, что наблюдатели легитимизируют итоги выборов на международной арене. А по факту это "филькина грамота" и полная фикция. В 2011 году были протесты по поводу выборов, хотя наблюдатели их особо не заметили. Реальные фальсификации останавливают не наблюдатели с ОБСЕ, а простые люди", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Создатель движения "Ваш дозор" указал на нехватку наблюдателей

Активист и создатель движения "Ваш дозор" Евгений Кочегин, бывший ранее координатором волгоградского штаба оппозиционера Алексея Навального*, проводит тренинги для наблюдателей в Волгограде. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что кампания по обучению находится в полном разгаре, но наблюдателей не хватает.

"У нас проходят лекции в Волжском, Волгограде, сегодня лекция проходила в Красноармейском районе. К сожалению, на данный момент у нас количества наблюдателей все еще не хватает, чтобы обеспечить серьезный контроль. Это количество обеспечит честный срез голосования по Волгограду и области. Но чтобы мы оказали влияние на голосование, нам нужно еще больше людей. В последнюю неделю мы напрягаемся и зовем ребят везде, где только можно. Но пока я не могу сказать, сколько их будет по итогу", - рассказал он.

Еще будут онлайн-лекции и формат самоподготовки для тех, кто не попал ни на одну лекцию, им отправят материалы для самостоятельного изучения, прохождения тестов и самоподготовки, сообщил активист.

"Пытаемся донести до людей что это, возможно, последние выборы, которые можно хоть как-то контролировать, дальше наверняка будут еще больше ограничений вводить. Если бы пришло столько наблюдателей, сколько приходило на последние митинги, мы бы взяли всю область под контроль. Но, к сожалению, сейчас такой цифры нет. Текущие цифры дают нам только срез, по которому мы сможем судить об общем положении дел. Но, тем не менее, этот срез важен. Потому что мы сможем результаты с участков, которые закрыты наблюдателями, примерно экстраполировать по округам и понять какой на самом деле результат. Сейчас мы приглашаем сотрудничать с нами и закрывать участки и "Левый фронт", и "Яблоко", и комсомольцев, экологов, активистов по времени, чтобы подключались, брали направления, не важно от кого, и были в общей системе. Интересный факт - из тех, кто записывался, чтобы быть наблюдателем, в течение всего времени, что мы работали в регионе, многие уехали, покинули Волгоградскую область. Хотя еще в прошлом году они были готовы наблюдать и что-то делать. Но, видимо, социально-политическая и экономическая ситуация в регионе настолько плохая, что идет реальный отток людей. Мы видим это на основе своих баз и сторонников. Уезжают в Ростов, Краснодар, Москву, Санкт-Петербург, некоторые за границу уехали", - рассказал Евгений Кочегин.

Новости о выборах в Волгоградской области и других регионах размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".

* штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.