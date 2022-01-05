ЛЭП. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла".

05 января 2022, 16:32

График отключений электричества введен в Сухуме

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Компания "Черноморэнерго" ввела в Сухуме часовые ограничения на подачу электроэнергии в связи с высокими нагрузками на подстанции.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2021 года "Черноморэнерго" заявило, что потребление электроэнергии в Абхазии значительно превысило показатели прошлых лет, в связи с чем было решено ввести график отключений в ночное время и рано утром. В декабре 2021 года Абхазия запросила у России переток электроэнергии из-за низкого уровня воды в Джаварском водохранилище Ингурской ГЭС, после чего Россия помогла восполнить дефицит электроэнергии в Абхазии.

Несмотря на то, что Абхазия получила переток электроэнергии из России, перебои с подачей света не прекратились. Так, в ночь на 2 января три подстанции оказались обесточенными после аварии на высоковольтной линии, без света остались жители Гудаутского района. Подача электричества в их дома возобновилась лишь днем 2 января.

График отключения электричества в Сухуме. Скриншот публикации "Черноморэнерго" https://www.facebook.com/chernomorenergo/В связи с высокими нагрузками на подстанции "Сухум-1" вводятся ограничения на подачу электроэнергии по графику, сообщила сегодня компания "Черноморэнерго" на своей странице в Facebook.

Согласно опубликованному компанией графику, отключать электричество в разных кварталах Сухума будут на один час с 17.00 мск до полуночи.

Ограничения касаются в основном центральной и западной частей города, уточняет ТАСС.

По словам гендиректора "Черноморэнерго" Михаила Логуа, энергетики связывают проблему с массовой установкой оборудования для майнинга. При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Напомним, "Черноморэнерго" вводило в Абхазии график отключений электроэнергии и в ноябре 2020 года. Жителям разных районов отключали свет трижды в день по два часа. В декабре 2020 года Абхазия также восполнила дефицит электроэнергии за счет России в связи с падением уровня воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС. 27 апреля 2021 года Ингурская ГЭС была введена в эксплуатацию после ремонта, после чего в Абхазии были отменены веерные отключения.

Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, ИнгурГЭС) – крупнейшая гидроэлектростанция на Кавказе, расположена на реке Ингури. После грузино-абхазского конфликта электростанция оказалась под юрисдикцией как Грузии, так и Абхазии. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% – Грузия, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингури ГЭС".

Примечание:

"Энергетики отчитались о восстановительных работах на подстанции в Абхазии", "Электроснабжение в Абхазии восстановлено", "Электроснабжение в Абхазии восстановлено после перетока из России".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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