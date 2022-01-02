Возобновлено электроснабжение в Гудаутском районе Абхазии

02 января 2022, 15:17

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Устранены последствия аварии, после которой жители Гудаутского района остались без света, сообщило "Черноморэнерго".

Как писал "Кавказский узел", сегодня компания "Черноморэнерго" сообщила, что ночью три подстанции оказались обесточенными после аварии на высоковольтной линии ВЛ-110 "Мысра". Без света остались жители Гудаутского района Абхазии.

Авария на высоковольтной линии "Мысра" ликвидирована, сообщило в 13.59 мск "Черноморэнерго". "Энергоснабжение полностью восстановлено", - говорится в публикации на странице компании в Facebook.

Напомним, жители Абхазии регулярно сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии. Так, 3 декабря 2021 года шесть подстанций были обесточены после обрыва высоковольтной линии, без электроэнергии остались жители части Сухума и Гудаутского района.

Энергетики связывают проблемы перегрузки электросетей в Абхазии с массовой установкой оборудования для майнинга, сообщил ранее гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа. При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".