RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:53, 4 октября 2024

Аналитики сочли невыгодными для Абхазии законодательные уступки Москве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Соглашение о признании решений арбитражных судов, а также закон об апартаментах и готовящееся соглашение о защите инвесторов более выгодны России, чем Абхазии, при этом вызывает вопросы их соответствие Конституции, указали абхазские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября парламент Абхазии ратифицировал соглашение между Абхазией и Россией "О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам", обязывающее Абхазию исполнять решения российских судов. Парламентарии не должны принимать законы, которые вызывают раскол в обществе и способствуют размыванию абхазского этноса, заявили участники совета старейшин.

Ратификация соглашения, обязывающего Абхазию исполнять решения российских судов, поставило в неравное положение абхазский бизнес, а некоторыми жителями воспринято как покушение на суверенитет Абхазии. Тем не менее, серьезного политического кризиса ожидать не стоит, но массовые протесты могут вызвать новые шаги властей в рамках их обязательств перед Кремлем, указали абхазские аналитики.

Инициативы правительства разнятся по степени важности, а соглашение о взаимном признании постановлений арбитражных судов соответствует общемировой практике, и Россия заключала ряд подобных соглашений ранее, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист НПО «Центр гуманитарных программ» Саид Гезердава.

Недовольство этим соглашением связано с наличием группы бизнесменов-должников российских банков, которые не отдавали эти долги

«Да и в Арбитражном кодексе Абхазии прописано, что в соответствии с межгосударственным соглашением подобные решения могут признаваться. Недовольство этим соглашением связано с наличием группы бизнесменов-должников российских банков, которые не отдавали эти долги, пользуясь тем, что Абхазия была зоной, куда российское правосудие не распространялось», - сказал Гезердава.

Гораздо более серьезной проблемой, несущей значительную угрозу для абхазского бизнеса, Саид Гезердава назвал соглашение о защите инвесторов, подчеркнув, что непонятна сама причина его появления, поскольку уже существующие законы о защите инвестиций вполне надежны.

«Фактически речь идет о захвате рынка российским крупным бизнесом. Кроме того, это связано с скандальным законом об апартаментах – теперь, если это соглашение будет принято, все, что будет ввозиться для строительства, будет ввозиться беспошлинно», - заявил он. Еще одним потенциально опасным актом юрист назвал готовящийся закон о земельном кадастре, который также является подготовкой к принятию закона об апартаментах – поскольку одним из аргументов против принятия этого закона было как раз отсутствие кадастра.

В начале сентября Россия приостановила софинансирование социальных выплат абхазским врачам, учителям и силовым службам. В июле в Абхазии не был принят законопроект о возведении апартаментов для иностранцев. О том, как Россия добивается принятия Абхазией нужных ей законов, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Законодательный конфликт России и Абхазии".

Саид Гезердава подчеркнул, что закон об апартаментах – это нарушение конституции, запрещающей продажу недвижимости иностранцам, а закон об инвестициях – это захват экономических ресурсов, по конституции также принадлежащих народу Абхазии. «Вроде бы формально все нормально, но на деле речь идет о потере экономических ресурсов», - заявил он.

Власти, которые должны были защищать конституцию, свои функции не выполняют

Он с сожалением отметил, что в абхазском законодательстве нет «защитных норм» против подобных попыток. «Есть Конституционный суд, но количество субъектов, могущих обратиться туда, крайне ограничено – это президент и депутаты. Власти, которые должны были защищать конституцию, свои функции не выполняют. Механизм не работает», - подчеркнул Саид Гезердава.

Оппозиционный депутат парламента Абхазии Кан Кварчия также считает опасным предлагаемое законодательство о защите прав инвесторов. «Инвесторы получат столько прав, что могут, фигурально выражаясь, съесть ребенка на рыночной площади и им ничего за это не будет», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Льготы инвесторам «ущемляют» местных производителей, что наносит вред Абхазии, добавил депутат.

Председатель фонда «Амтаа» Наталия Смыр отметила, что "власть уже зашла достаточно далеко", особо выделив соглашение о признании решений арбитражных судов и соглашение о защите инвесторов. «Я всегда говорила, что мы должны подписывать только такие соглашения, которые учитывают наши национальные интересы. Но эти соглашения – лоббистский пакет олигархов, поскольку в нагрузку к одному соглашению немедленно идут все остальные», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, подписание специального соглашения выглядит непонятным на фоне существования закона о защите инвестиций. Также Смыр раскритиковала льготы российским инвесторам – в том числе и предоставление им налоговых каникул на восемь лет. "Для российской стороны там почти нет обязательств. Это очень невыгодное соглашение, поэтому я осуждаю действия руководства страны и парламента, который собирается его принимать, даже не просчитав его последствия", - сказала Наталия Смыр.

Эти соглашения используются, чтобы обойти конституцию

Как и Гезердава, она отметила, что соглашения являются попыткой обойти запреты, содержащиеся в конституции страны. «Согласно нашему законодательству, международные соглашения превалируют над национальным законодательством. И эти соглашения используются, чтобы обойти конституцию. Так, конституция запрещает продажу недвижимости иностранцам. Но апартаменты назвали «коммерческой недвижимостью» и таким образом, она может быть разрешена к продаже. То же и с участками земли, которые могут отводить под строительство этой коммерческой недвижимости, и они будут становиться собственностью иностранцев, хотя продажа земли также прямо запрещена», - сказала Смыр.

В случае с соглашением об арбитражных судах, по ее словам, проблема в том, что оно имеет обратную силу, и теперь человек, ранее проигравший арбитраж в Абхазии, может переиграть всё, обратившись в российский суд

Наталия Смыр отметила, что не знает, как будет действовать оппозиция, но подчеркнула, что "вряд ли через парламент". «Парламент провластный – там 30 из 35 депутатов провластные. Да и кроме того, за все время так и не разработали закон об импичменте. Если бы он был, то вряд ли бы абхазский народ каждый раз решал вопрос о смещении президента на улицах», - заявила она.

Саид Гезердава считает, что успешность действий оппозиции зависит от того. насколько она сможет заинтересовать рядовых абхазов. «Можно вспомнить о событиях в июле, когда массовое возмущение вызвало прекращение попытки принять закон об апартаментах. А, например, арбитражные суды, да и инвестиции, людей трогают меньше и они считают, что это их не касается. И так и будет продолжаться, если они не сочтут, что это их все же касается», - сказал он.

Оппозиционный депутат Кварчия воздержался от ответа на вопрос о планах оппозиции, ограничившись словами «Время покажет».

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Билборд в память об убитых на Украине военных из Курского округа. Скриншот фото из Telegram-канала Павла Бабичева от 16.10.23, https://t.me/pavel_babichev_1302/7780
04 октября 2024, 07:53
Власти признали убитыми на Украине более 5000 бойцов с юга России
04 октября 2024, 06:55
Генпрокуратура потребовала конфискации активов начальника судьи Хахалевой
04 октября 2024, 05:57
Два военных из Дагестана убиты на Украине
04 октября 2024, 05:03
Участник турфорума в Минводах задержан за свитер "Пути творчества"
Портрет Шамиля Басаева в Государственном музее Абхазии. Фото: https://t.me/Hard_Blog_t.me/9828
04 октября 2024, 04:04
Осетинский омбудсмен призвал Абхазию дегероизировать Басаева
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:32, 26 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
31
Вновь тосты-пустышки о мирном воссоединении Грузии, в которые не верят даже тостующие
Фото
15:55, 24 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
30
Затулин, как и власти Грузии и оппозиция, по сути, ничего нового по "Абхазии и Ю. Осетии" не сказал
Фото
08:56, 20 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
32
Инвестиции в Абхазию могут быть только из РФ, всё остальное - вранье: Бжания о грязной политической борьбе
Все блоги
Справочник
Фото https://poligonmedia.org/regionalnoe-izbiratelnoe-zakonodatelstvo-i-regionalnye-vybory/ Осенние выборы-2024 на Юге России

Беспорядки в аэропорту Махачкалы. 29 октября 2023 г. Фото https://report.az/ru/v-regione/minzdrav-dagestana-v-rezultate-besporyadkov-v-aeroportu-mahachkaly-est-ranenye/ Дело о погроме в аэропорту Махачкалы

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Блогеры
Фото
09:25, 1 октября 2024
BERG...man Tbilisi
41
Путин ответил на риторические вопросы грузинских властей по Абхазии
Фото
09:28, 29 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
32
Лавров, более дипломатично, повторил сказанное Затулиным по Грузии, Абхазии и Ю. Осетии?
Фото
16:32, 26 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
31
Вновь тосты-пустышки о мирном воссоединении Грузии, в которые не верят даже тостующие
Фото
13:36, 25 сентября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
Шамиль Басаев - герой и террорист
Фото
15:55, 24 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
30
Затулин, как и власти Грузии и оппозиция, по сути, ничего нового по "Абхазии и Ю. Осетии" не сказал
Аналитика
09 сентября 2024, 19:48
В августе 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было
09 августа 2024, 11:40
В июле 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано
Темы дня
Алескер Мамедли. Фото: moderator.az https://moderator.az/ru/saglamliq/779400/alesker-mamedli-budet-pereveden-v-gospital/
03 октября 2024, 18:02
Мамедли пожаловался на ухудшение самочувствия из-за действий конвоиров

Митинг партии "Единство - национальное движение". Фото: "Новости Грузии" https://www.newsgeorgia.ge/operator-naruzhnoj-reklamy-v-gruzii-otkazalsja-razmeshhat-predvybornye-plakaty-oppozicii/
03 октября 2024, 16:50
Оппозиция Грузии пожаловалась на отказ в размещении рекламы

Раздача бутилированной воды жителям Буйнакска. Фото: gorodbuynaksk / Telegram
03 октября 2024, 12:35
Жители Буйнакска заявили о нехватке привозной воды

Активисты с флагами партии "Грузинская мечта". Фото: "Новости Грузии" https://www.newsgeorgia.ge/politsovet-gruzinskoj-mechty-prezident-idet-ne-po-tomu-puti/
02 октября 2024, 17:59
Активисты указали на малое число женщин в выборном списке "Грузинской мечты"

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше