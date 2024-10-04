Аналитики сочли невыгодными для Абхазии законодательные уступки Москве

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Соглашение о признании решений арбитражных судов, а также закон об апартаментах и готовящееся соглашение о защите инвесторов более выгодны России, чем Абхазии, при этом вызывает вопросы их соответствие Конституции, указали абхазские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября парламент Абхазии ратифицировал соглашение между Абхазией и Россией "О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам", обязывающее Абхазию исполнять решения российских судов. Парламентарии не должны принимать законы, которые вызывают раскол в обществе и способствуют размыванию абхазского этноса, заявили участники совета старейшин.

Ратификация соглашения, обязывающего Абхазию исполнять решения российских судов, поставило в неравное положение абхазский бизнес, а некоторыми жителями воспринято как покушение на суверенитет Абхазии. Тем не менее, серьезного политического кризиса ожидать не стоит, но массовые протесты могут вызвать новые шаги властей в рамках их обязательств перед Кремлем, указали абхазские аналитики.

Инициативы правительства разнятся по степени важности, а соглашение о взаимном признании постановлений арбитражных судов соответствует общемировой практике, и Россия заключала ряд подобных соглашений ранее, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист НПО «Центр гуманитарных программ» Саид Гезердава.

Недовольство этим соглашением связано с наличием группы бизнесменов-должников российских банков, которые не отдавали эти долги

«Да и в Арбитражном кодексе Абхазии прописано, что в соответствии с межгосударственным соглашением подобные решения могут признаваться. Недовольство этим соглашением связано с наличием группы бизнесменов-должников российских банков, которые не отдавали эти долги, пользуясь тем, что Абхазия была зоной, куда российское правосудие не распространялось», - сказал Гезердава.

Гораздо более серьезной проблемой, несущей значительную угрозу для абхазского бизнеса, Саид Гезердава назвал соглашение о защите инвесторов, подчеркнув, что непонятна сама причина его появления, поскольку уже существующие законы о защите инвестиций вполне надежны.

«Фактически речь идет о захвате рынка российским крупным бизнесом. Кроме того, это связано с скандальным законом об апартаментах – теперь, если это соглашение будет принято, все, что будет ввозиться для строительства, будет ввозиться беспошлинно», - заявил он. Еще одним потенциально опасным актом юрист назвал готовящийся закон о земельном кадастре, который также является подготовкой к принятию закона об апартаментах – поскольку одним из аргументов против принятия этого закона было как раз отсутствие кадастра.

В начале сентября Россия приостановила софинансирование социальных выплат абхазским врачам, учителям и силовым службам. В июле в Абхазии не был принят законопроект о возведении апартаментов для иностранцев. О том, как Россия добивается принятия Абхазией нужных ей законов, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Законодательный конфликт России и Абхазии".

Саид Гезердава подчеркнул, что закон об апартаментах – это нарушение конституции, запрещающей продажу недвижимости иностранцам, а закон об инвестициях – это захват экономических ресурсов, по конституции также принадлежащих народу Абхазии. «Вроде бы формально все нормально, но на деле речь идет о потере экономических ресурсов», - заявил он.

Власти, которые должны были защищать конституцию, свои функции не выполняют

Он с сожалением отметил, что в абхазском законодательстве нет «защитных норм» против подобных попыток. «Есть Конституционный суд, но количество субъектов, могущих обратиться туда, крайне ограничено – это президент и депутаты. Власти, которые должны были защищать конституцию, свои функции не выполняют. Механизм не работает», - подчеркнул Саид Гезердава.

Оппозиционный депутат парламента Абхазии Кан Кварчия также считает опасным предлагаемое законодательство о защите прав инвесторов. «Инвесторы получат столько прав, что могут, фигурально выражаясь, съесть ребенка на рыночной площади и им ничего за это не будет», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Льготы инвесторам «ущемляют» местных производителей, что наносит вред Абхазии, добавил депутат.

Председатель фонда «Амтаа» Наталия Смыр отметила, что "власть уже зашла достаточно далеко", особо выделив соглашение о признании решений арбитражных судов и соглашение о защите инвесторов. «Я всегда говорила, что мы должны подписывать только такие соглашения, которые учитывают наши национальные интересы. Но эти соглашения – лоббистский пакет олигархов, поскольку в нагрузку к одному соглашению немедленно идут все остальные», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, подписание специального соглашения выглядит непонятным на фоне существования закона о защите инвестиций. Также Смыр раскритиковала льготы российским инвесторам – в том числе и предоставление им налоговых каникул на восемь лет. "Для российской стороны там почти нет обязательств. Это очень невыгодное соглашение, поэтому я осуждаю действия руководства страны и парламента, который собирается его принимать, даже не просчитав его последствия", - сказала Наталия Смыр.

Эти соглашения используются, чтобы обойти конституцию

Как и Гезердава, она отметила, что соглашения являются попыткой обойти запреты, содержащиеся в конституции страны. «Согласно нашему законодательству, международные соглашения превалируют над национальным законодательством. И эти соглашения используются, чтобы обойти конституцию. Так, конституция запрещает продажу недвижимости иностранцам. Но апартаменты назвали «коммерческой недвижимостью» и таким образом, она может быть разрешена к продаже. То же и с участками земли, которые могут отводить под строительство этой коммерческой недвижимости, и они будут становиться собственностью иностранцев, хотя продажа земли также прямо запрещена», - сказала Смыр.

В случае с соглашением об арбитражных судах, по ее словам, проблема в том, что оно имеет обратную силу, и теперь человек, ранее проигравший арбитраж в Абхазии, может переиграть всё, обратившись в российский суд

Наталия Смыр отметила, что не знает, как будет действовать оппозиция, но подчеркнула, что "вряд ли через парламент". «Парламент провластный – там 30 из 35 депутатов провластные. Да и кроме того, за все время так и не разработали закон об импичменте. Если бы он был, то вряд ли бы абхазский народ каждый раз решал вопрос о смещении президента на улицах», - заявила она.

Саид Гезердава считает, что успешность действий оппозиции зависит от того. насколько она сможет заинтересовать рядовых абхазов. «Можно вспомнить о событиях в июле, когда массовое возмущение вызвало прекращение попытки принять закон об апартаментах. А, например, арбитражные суды, да и инвестиции, людей трогают меньше и они считают, что это их не касается. И так и будет продолжаться, если они не сочтут, что это их все же касается», - сказал он.

Оппозиционный депутат Кварчия воздержался от ответа на вопрос о планах оппозиции, ограничившись словами «Время покажет».

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