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17:17, 12 ноября 2024

Протесты в Абхазии стали неожиданностью для властей

Алмасхан Ардзинба (в центре) выпущен на свободу. 12 ноября 2024 г. Фото: Телеграм канал Respublica https://t.me/respublicaabh/9644

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Задержание оппозиционеров в Абхазии стало реакцией на призыв Аслана Бжании активнее бороться с политическим экстремизмом. Видео задержания должно было стать предупреждением оппозиции, но привело к массовым протестам.

Сухумский городской суд прекратил судопроизводство по делам об административных правонарушениях в отношении Рамаза Джопуа, Гарри Кокаи, Алмасхана Ардзинбы. Аслан Гварамия и Омар Смыр уже вышли на свободу. Власти пообещали отпустить всех задержанных в обмен на разблокировку мостов.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Сухуме 11 ноября задержали пять человек, участвовавших в собрании общественности Гудаутского района. После требований отпустить задержанных произошли стычки местных жителей с силовиками у Службы госбезопасности. Жители Сухума перекрыли Нижний Гумистинский и Кодорский мосты на въездах в Сухум. потребовав освободить задержанных противников инвестиционного соглашения с Россией. Кодорский мост был разблокирован. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба объяснил задержание Омара Смыра, Гарри Кокаи, Алмасхана Ардзинбы, Рамаза Джопуи и Аслана Гварамии противоправными действиями против депутата парламента. Сухумский городской суд прекратил судопроизводство по делам об административных правонарушениях в отношении Рамаза Джопуа, Гарри Кокаи, Алмасхана Ардзинбы. Аслан Гварамия и Омар Смыр уже вышли на свободу. Власти пообещали отпустить всех задержанных в обмен на разблокировку мостов.

Протесты, которые возглавила оппозиция Абхазии, спровоцировало жесткое задержание пятерых активистов, но в целом они вызваны накопившимся недовольством действиями властей. При этом протесты выгодны оппозиции с учетом грядущих выборов президента. Материалы о протестах в Абхазии "Кавказский узел" публикует на странице "Кризис в Абхазии". 

Журналист Инал Хашиг считает, что протест спонтанно возник после жёсткого задержания, но само задержание, по мнению журналиста, было провокацией со стороны властей.

"Уже читалось, что будут жёсткие действия против оппозиции. В пятницу, на торжественном заседании ко дню милиции, президент заявил, что нужно бороться с "политическим экстремизмом" и можно сказать подначивал руководителей силовых структур на активные действия против оппозиции», - сказал Хашиг.

"Задача, которую мы не смогли решить, это экстремизм, политический экстремизм. я об это говорю осознанно и об этом буду говорить в каждой аудитории. Это задача сегодня должна выйти на первый план", - заявил Бжания на видео, которое 10 ноября опубликовал "Спутник-Абхазия".

По его словам, повод создала власть умышленно. "Из небольшого конфликта разразился большой. Власть искала повод и нашла. Кстати, и видео с жёстким задержанием выложили сами власти в публичное пространство. Им казалось, что это подействует на оппозицию и она сникнет. Но вышло с точностью до наоборот. Такие силовые методы властей в стране, где чуть ли не все друг друга в лицо знают, где между гражданами и представителями власти дистанция на расстоянии вытянутой руки, не будут действенны", - заявил Хашиг.

Акция всё более похожа на народный протест, считает абхазский активист Роин Агрба.

"Такое задержание оппозиционных общественно-политических деятелей задевает все слои общества в Абхазии. Это указывает на то, что демократические основы абхазской государственности нынешний президент пытается проигнорировать", - сказал он.

По его мнению, это идёт параллельно с недовольством людей положением дел в разных сферах жизни Абхазии. "Кроме того, что президент пытается протащить антинародные законы, он вдобавок к этому, производит узурпацию власти во всех ветвях", - сказал Агрба.

Он считает, что задержание стало поводом потому, что кризисная ситуация назревала в последние годы.

«Ситуация в постпандемийный период нарастала действиями властей. И когда-нибудь она должна была взорваться. А неприемлемая для Абхазии форма силового воздействия не могла не привести в шок. Ведь задерживали двух бывших депутатов, один из задержанных — бывший замминистра образования, кандидат наук. Интеллигентные люди. Какая необходимость была применять так силу? И неудивительна такая вполне обоснованная реакция общества», - сказал Агрба. 

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Автор: Наим Сулейманов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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