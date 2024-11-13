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21:00, 13 ноября 2024

Пять абхазских парламентариев отказались голосовать за ратификацию инвестсоглашения с Россией

Жители Сухума пришли на встречу с парламентариями. Скриншот фото из Telegram-канала "Республика" от 13.11.24, https://t.me/respublicaabh/9659

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутаты парламента Абхазии Эрик Рштуни, Кан Кварчия, Демур Гогия, Наур Нармания и Дмитрий Маршания заявили, что будут голосовать против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Сухуме 11 ноября задержали пять человек, участвовавших в собрании общественности Гудаутского района. После требований отпустить задержанных произошли стычки местных жителей с силовиками у Службы госбезопасности. Жители Сухума перекрыли  мосты на въездах в Сухум, потребовав освободить задержанных. Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба объяснил задержание Омара Смыра, Гарри Кокаи, Алмасхана Ардзинбы, Рамаза Джопуи и Аслана Гварамии противоправными действиями против депутата парламента. Позже власти пообещали отпустить всех задержанных в обмен на разблокировку мостов и движение было открыто вечером 12 ноябряпосле того как противники инвестсоглашения вышли на свободу. представители оппозиции анонсировали на 13 ноября встречу с депутатами по вопросу инвестсоглашения.

Протесты, которые возглавила оппозиция Абхазии, спровоцировало жесткое задержание пятерых активистов, но в целом они вызваны накопившимся недовольством действиями властей. При этом протесты выгодны оппозиции с учетом грядущих выборов президента. Задержание оппозиционеров в Абхазии стало реакцией на призыв Аслана Бжании активнее бороться с политическим экстремизмом. Видео задержания должно было стать предупреждением оппозиции, но привело к массовым протестам. Материалы о протестах в Абхазии "Кавказский узел" публикует на странице "Кризис в Абхазии". 

Сегодня состоялась встреча в Сухуме парламентариев и активистов по вопросу инвестсоглашения с Россией.  На ней парламентарии Эрик Рштуни, Кан Кварчия, Демур Гогия и Наур Нармания заявили, что на сессии парламента будут голосовать против утверждения соглашения. Также отказался голосовать за утверждение инвестиционного соглашения депутат Дмитрий Маршания, сообщил сегодня Telegram-канал "Республика".

"Люди, которые будут вкладывать миллиарды, будут освобождены от налогов. Это соглашение не в интересах абхазского народа" - заявил на встрече активист Саид Бутба. Он также призвал депутатов не только самим проголосовать против ратификации соглашения, но и обратиться к своим коллегам, чтобы они  не принимали этот документ.

В парламент Абхазии входит 24 депутатов. Согласно Регламенту Народного Собрания - парламента Республики Абхазии решения о ратификации международных соглашений принимаются большинством голосов, следует из информации на сайте парламента.

7 октября в парламенте Абхазии на обсуждении соглашения с Россией об инвестициях многие депутаты высказались против одобрения документа. После этого он был направлен на согласование в профильные ведомства. 11 октября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в том, что власти учтут доводы оппозиции. Власти Абхазии подписали соглашение об инвестициях с Россией, хотя оно должно было пройти второе обсуждение в парламенте, и тем самым проигнорировали закон, а также принизили роль законодательного органа, подчеркнули они.

30 октября неожиданно для общественности Абхазии министр экономики республики подписал соглашение об инвестициях, отметил телеграм-канал "Республика". Минэкономики Абхазии на своем сайте 30 октября сообщило о подписании правительством республики и правительством России инвестиционного соглашения.

Рассмотрение вопроса о ратификации соглашения намечено в парламенте Абхазии на 15 ноября, сообщила "Нужная газета".

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Автор: "Кавказский узел"

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