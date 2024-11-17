Протестующие в Сухуме вернули военную технику министерству обороны

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Участники протестов в Абхазии вернули министерству обороны военную технику, которая использовалась против них.

Как писал "Кавказский узел", абхазские оппозиционеры исключили консенсус с действующими властями и назвали вероятным переход власти к Координационному совету. Вечером 16 ноября протестующие остались на ночь внутри и снаружи правительственного комплекса. По итогам второго дня противостояния в Абхазии наступил непрочный баланс, обе стороны ожидают действий Москвы, объяснили аналитики.

16 ноября Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку с поста президента, если протестующие, занявшие парламент Абхазии, покинут здание. Протестующие отклонили предложение Бжании назначить досрочные президентские выборы, и продолжили требовать его отставки, а также отставки глав министерств и ведомств. Бжания обвинил участников протестов в попытке госпереворота, перевел ведомства на усиленный режим и призвал их руководителей выполнять его приказы.

Военная техника, которую использовали против протестующих, возвращена Минобороны, сообщает сегодня "Нужная газета". "Тем самым ещё раз подтверждено, что МО использовалось во внутреннем противостоянии. Министр обороны должен уйти в отставку уже сейчас, не выходя из отпуска", - говорится в публикации.

О том, что "протестующие возвращают военную технику Министерству обороны", сообщил в 10.13 мск и телеграм-канал D News Абхазия. Публикация проиллюстрирована 11-секундным видеороликом, снятым в светлое время суток.

На кадрах видео показан военный грузовик, медленно едущий по проезжей части, и идущие за ним четыре человека в камуфляжной одежде. Двое из них несут канистру.

Девять грузовиков были 15 ноября установлены вдоль ограждения комплекса правительственных зданий и на Набережной Махаджиров со спущенными колесами в связи с акцией протеста. С помощью одного из "Уралов" протестующие прорвали ограждения, сумев завести машину без ключей, пишет ТАСС.

Напомним, 15 ноября участники протестов прорвались на площадь у здания парламента, где возникли потасовки между силовиками и противниками инвестсоглашения с Россией. Силовики использовали газ и дымовые шашки, также звучали выстрелы. После этого сторонники оппозиции заняли комплекс правительственных зданий и сообщили, что не покинут его до отставки Бжании. 13 человек, получивших травмы во время столкновений, были доставлены в больницу, трое из них были госпитализированы.

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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