Оппозиция озвучила ультиматум Бжании

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Абхазская оппозиция объявила, что создаст временное правительство, если до вечера президент Аслан Бжания не подаст в отставку.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября абхазские оппозиционеры исключили консенсус с действующими властями и назвали вероятным переход власти к Координационному совету. Сегодня протестующие начали демонтаж забора вокруг комплекса правительственных зданий. Они потребовали от президента Аслана Бжании объявить о своей отставке без выдвижения встречных условий.

16 ноября Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку с поста президента, если протестующие, занявшие парламент Абхазии, покинут здание. Протестующие отклонили предложение Бжании назначить досрочные президентские выборы, и продолжили требовать его отставки, а также отставки глав министерств и ведомств. Бжания обвинил участников протестов в попытке госпереворота, перевел ведомства на усиленный режим и призвал их руководителей выполнять его приказы.

Координационный совет создаст временное правительство, если до вечера Аслан Бжания не подаст в отставку, заявил агентству ТАСС председатель общественной организации ветеранов войны "Аруаа" Темур Гулиа.

"Если до вечера президент не подаст в отставку, мы из числа координационного совета организуем временное правительство, созовем всех госслужащих на работу, обеспечим условия для работы и будем контролировать процесс государственного управления", - сказал он. В публикации не уточняется, во сколько истекает срок ультиматума.

Оппозиционер пояснил, что "страна должна продолжать жить". "Завтра понедельник. Мы не можем оставлять все так, потому что думаем о народе и государстве, которое должно жить. Для этого госслужащие должны занять свои рабочие места и работать", - приводит его слова агентство.

Напомним, 15 ноября участники протестов прорвались на площадь у здания парламента, где возникли потасовки между силовиками и противниками инвестсоглашения с Россией. Сторонники оппозиции заняли комплекс правительственных зданий и сообщили, что не покинут его до отставки Бжании. 13 человек, получивших травмы во время столкновений, были доставлены в больницу, трое из них госпитализированы.

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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