МИД Абхазии рассказал о местонахождении Бжании

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Министерство иностранных дел Абхазии заявило о попытке госпереворота, которая негативно сказывается на отношениях с Россией, и о том, что Аслан Бжания продолжает руководить страной.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября абхазские оппозиционеры исключили консенсус с действующими властями и назвали вероятным переход власти к Координационному совету. Сегодня протестующие начали демонтаж ограды вокруг комплекса правительственных зданий. Они потребовали от президента Аслана Бжании, который на фоне протестов уехал в родовое село Тамыш, "до вечера" объявить о своей отставке без выдвижения встречных условий, пообещав в противном случае создать временное правительство.

16 ноября Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку с поста президента, если протестующие, занявшие парламент Абхазии, покинут здание. Протестующие отклонили предложение Бжании назначить досрочные президентские выборы, и продолжили требовать его отставки, а также отставки глав министерств и ведомств. Бжания обвинил участников протестов в попытке госпереворота, перевел ведомства на усиленный режим и призвал их руководителей выполнять его приказы.

МИД Абхазии расценивает события в стране "как попытку государственного переворота", говорится в опубликованном в 20.59 мск заявлении в телеграм-канале ведомства.

"Произошедшее наносит урон международному имиджу нашей страны и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником - Российской Федерацией, - сказано в сообщении. - Президент Абхазии Аслан Бжания находится в республике и продолжает руководить страной. Принимаются все необходимые меры для стабильного обеспечения жизнедеятельности государства, все органы государственной власти работают в штатном режиме".

Ранее аналитики высказали мнение, что президент Абхазии Аслан Бжания тянет время переговорами с оппонентами, так как не имеет плана действий, но фактически оппозиция уже победила в противостоянии.

Об этих событиях и других политических потрясениях, произошедших в Абхазии с середины 2000-х годов, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Политические кризисы в Абхазии в 21 веке".

Напомним, 15 ноября участники протестов прорвались на площадь у здания парламента, где возникли потасовки между силовиками и противниками инвестсоглашения с Россией. Сторонники оппозиции заняли комплекс правительственных зданий и сообщили, что не покинут его до отставки Бжании. 13 человек, получивших травмы во время столкновений, были доставлены в больницу, трое из них госпитализированы.

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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