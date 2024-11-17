Переговоры с оппозицией показали отсутствие у Бжании плана действий

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Президент Абхазии Аслан Бжания тянет время переговорами с оппонентами, так как не имеет плана действий, но фактически оппозиция уже победила в противостоянии, указали аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября абхазские оппозиционеры исключили консенсус с действующими властями и назвали вероятным переход власти к Координационному совету. Сегодня протестующие начали демонтаж забора вокруг комплекса правительственных зданий. Они потребовали от президента Аслана Бжании, который на фоне протестов уехал в родовое село Тамыш, "до вечера" объявить о своей отставке без выдвижения встречных условий, пообещав в противном случае создать временное правительство.

16 ноября Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку с поста президента, если протестующие, занявшие парламент Абхазии, покинут здание. Протестующие отклонили предложение Бжании назначить досрочные президентские выборы, и продолжили требовать его отставки, а также отставки глав министерств и ведомств. Бжания обвинил участников протестов в попытке госпереворота, перевел ведомства на усиленный режим и призвал их руководителей выполнять его приказы.

Ситуацию в Абхазии прокомментировали сегодня "Кавказскому узлу" юрист НПО «Центр гуманитарных программ» Саид Гезердава и эксперт, много лет изучающий Абхазию, который попросил не публиковать его имя.

Резких шагов сейчас не делает ни та, ни другая сторона

В Сухуме вчера и сегодня "довольно спокойная" обстановка, сообщил Саид Гезердава. «Пока она не накаляется. Каких-то резких шагов сейчас не делает ни та, ни другая сторона», - отметил он.

По его словам, в настоящее время при посредничестве членов Общественной палаты идут переговоры, но маловероятно, что они увенчаются успехом. «Возможно, это просто было затягивание времени, возможно, эти действия были в поддержку помощи растерявшемуся президенту. Сейчас он находится в Тамыше, и некоторые депутаты и спикер парламента находятся там, как и чиновники администрации президента, и Кабмин. Сторонники президента находятся на телевидении, чтобы не дать возможность оппозиции получить доступ к общенациональному эфиру», - рассказал Саид Гезердава.

В случае какого-то обострения там появится еще больше людей

По его словам в зданиях правительственного комплекса, занятого оппозицией, находится "достаточно большое" число людей. «Но люди приходят, уходят, а какое-то стабильное количество находится внутри, я не могу назвать цифры. Но я полагаю, что в случае какого-то обострения там появится еще больше людей», - сказал он.

В свою очередь эксперт по Абхазии высказал мнение, что оппозиция победила. «Сам переход основных центров власти в их руки стал переломным моментом», - пояснил он.

По мнению эксперта, особенностью нынешней ситуации стало возникновение двоевластия, поскольку ранее, в 2014 и 2020 годах, свергаемые президенты уходили в отставку в течение нескольких часов после того, как их противники захватывали основные здания, где размещаются центры власти.

Об этих событиях и других политических потрясениях, произошедших в Абхазии с середины 2000-х годов, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Политические кризисы в Абхазии в 21 веке".

Эксперт связал эту особенность с закулисными переговорами между сторонами. «Речь идет о гарантиях, в том числе финансовых, для людей из окружения Аслана Бжании, которые могут очень много потерять», - пояснил он.

Напомним, 15 ноября участники протестов прорвались на площадь у здания парламента, где возникли потасовки между силовиками и противниками инвестсоглашения с Россией. Сторонники оппозиции заняли комплекс правительственных зданий и сообщили, что не покинут его до отставки Бжании. 13 человек, получивших травмы во время столкновений, были доставлены в больницу, трое из них госпитализированы.

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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