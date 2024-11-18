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10:49, 18 ноября 2024

Оппозиция согласилась на кандидатуру Гунба на пост главы Абхазии

Бадра Гунба. Фото: http://abkhazinform.com/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Абхазские оппозиционеры заявили, что согласны на то, чтобы Бадра Гунба был назначен временно исполняющим обязанности президента Абхазии при условии, что пост премьер-министра достанется представителю оппозиции.

Как информировал "Кавказский узел", 16 ноября юрист НПО "Центр гуманитарных программ" Саид Гезердава рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в ходе переговоров с протестующими президент Абхазии Аслан Бжания предлагал назначить вместо себя исполняющим обязанности президента вице-президента Бадру Гунба, но оппозиция это предложение отвергла.

Участники акции протеста, требующие отставки Аслана Бжании, согласятся назначить исполняющим обязанности президента Абхазии действующего вице-президента Бадру Гунбу, если пост премьер-министра достанется представителю оппозиции, заявил председатель общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба.

Видео, на котором Ардзинба произнес эти слова, сегодня ночью опубликовал телеграм-канал "Республика". На кадрах Ардзинба показан стоящим на крыльца здания парламента в Сухуме, он через громкоговоритель рассказывает протестующим о текущей ситуации.

"Мы предлагаем в качестве компромисса распустить кабинет министров и поставить премьером нашего человека. Чтобы в случае выдвижения на выборах члена команды [Аслана] Бжания не использовался административный ресурс", – пояснил Ардзинба.

Напомним, абхазская оппозиция объявила, что создаст временное правительство, если до вечера 17 ноября президент Аслан Бжания не подаст в отставку. Власти республики сообщили, что минувшей ночью неизвестные попытались захватить Абхазскую государственную телерадиокомпанию.

16 ноября Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку с поста президента, если протестующие, занявшие парламент Абхазии, покинут здание. Протестующие отклонили предложение Бжании назначить досрочные президентские выборы, и продолжили требовать его отставки, а также отставки глав министерств и ведомств. Бжания обвинил участников протестов в попытке госпереворота, перевел ведомства на усиленный режим и призвал их руководителей выполнять его приказы.

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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