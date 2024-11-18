Оппозиция согласилась на кандидатуру Гунба на пост главы Абхазии

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Абхазские оппозиционеры заявили, что согласны на то, чтобы Бадра Гунба был назначен временно исполняющим обязанности президента Абхазии при условии, что пост премьер-министра достанется представителю оппозиции.

Как информировал "Кавказский узел", 16 ноября юрист НПО "Центр гуманитарных программ" Саид Гезердава рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в ходе переговоров с протестующими президент Абхазии Аслан Бжания предлагал назначить вместо себя исполняющим обязанности президента вице-президента Бадру Гунба, но оппозиция это предложение отвергла.

Участники акции протеста, требующие отставки Аслана Бжании, согласятся назначить исполняющим обязанности президента Абхазии действующего вице-президента Бадру Гунбу, если пост премьер-министра достанется представителю оппозиции, заявил председатель общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба.

Видео, на котором Ардзинба произнес эти слова, сегодня ночью опубликовал телеграм-канал "Республика". На кадрах Ардзинба показан стоящим на крыльца здания парламента в Сухуме, он через громкоговоритель рассказывает протестующим о текущей ситуации.

"Мы предлагаем в качестве компромисса распустить кабинет министров и поставить премьером нашего человека. Чтобы в случае выдвижения на выборах члена команды [Аслана] Бжания не использовался административный ресурс", – пояснил Ардзинба.

Напомним, абхазская оппозиция объявила, что создаст временное правительство, если до вечера 17 ноября президент Аслан Бжания не подаст в отставку. Власти республики сообщили, что минувшей ночью неизвестные попытались захватить Абхазскую государственную телерадиокомпанию.

16 ноября Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку с поста президента, если протестующие, занявшие парламент Абхазии, покинут здание. Протестующие отклонили предложение Бжании назначить досрочные президентские выборы, и продолжили требовать его отставки, а также отставки глав министерств и ведомств. Бжания обвинил участников протестов в попытке госпереворота, перевел ведомства на усиленный режим и призвал их руководителей выполнять его приказы.

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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