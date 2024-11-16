Политологи усомнились в шансах Бжании сохранить власть

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Ни абхазские политические элиты, ни силовики не готовы защищать власть Аслана Бжании, а оппозиция не отзовет требование о его отставке, хотя перспективы противников инвестсоглашения с Россией на досрочных выборах также сомнительны.

Как писал "Кавказский узел", участники протестов против ратификации соглашения с Россией об инвестпроектах 15 ноября сломали решетки на окнах и вошли в здание парламента Абхазии. Наряду с отзывом соглашения протестующие требовали отставки президента. Администрация президента Абхазии сообщила, что готовит отзыв законопроекта о ратификации инвестсоглашения с Россией из парламента. Объединенная оппозиция и общественные организации начали обсуждать с властями условия отставки Аслана Бжании, однако он отказался досрочно покидать должность. Оппозиция выдвинула Бжании ультиматум, после чего пресс-служба президента Абхазии сообщила, что он уехал из Сухума.

Участники протестов в Абхазии прорвались на площадь у здания парламента, возникли потасовки между силовиками и противниками инвестсоглашения с Россией, силовики использовали газ и дымовые шашки, также звучали выстрелы. О том, как развивался кризис, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Ход политического кризиса и возможность отставки президента Аслана Бжании по требованию оппозиции "Кавказскому узлу" прокомментировали политолог Давид Дасания, председатель фонда "Амтаа" Наталия Смыр и юрист НПО "Центр гуманитарных программ" Саид Гезердава.

Активисты, выступающие против инвестсоглашения с Россией и требующие отставки президента Абхазии, вечером 15 ноября продолжали приезжать в Сухум со всей республики. "Попытки протащить это соглашение довели народ до белого каления. Оппозиция и протестующие требуют отставки президента и ни на что меньшее уже не согласны. Оппозиция создала штаб по управлению занятыми зданиями администрации президента и парламента, навели там порядок", - рассказал Дасания.

Политолог уверен, что Бжания физически не может разогнать протестующих. "Посылать на них ОМОН и СОБР он вряд ли будет", - считает Дасания.

В протестах с требованием отставки Бжании участвуют тысячи человек, указала Наталия Смыр. Она отметила, что первоначально главной причиной протеста было инвестиционное соглашение, которое "не несло ничего хорошего ни абхазскому бизнесу, ни абхазскому народу - кабала на много лет".

В ходе переговоров с протестующими Бжания предлагал назначить вместо себя исполняющим обязанности президента вице-президента Бадру Гунбу, но оппозиция это предложение отвергла, рассказал Саид Гезердава. Он отметил, что считает правильной позицию протестующих. Оппозиционеры предлагали назначить и.о. президента спикера парламента Лашу Ашубу, который был посредником в переговорах, либо премьер-министра, назначенного по согласованию с оппозицией. По информации Гезердавы, оппозиционеры также были готовы согласиться на "некое нейтральное лицо" в качестве и.о. президента, даже если такая кандидатура не будет согласована на пост премьер-министра.

Аналитик, много лет изучавший Абхазию, также прокомментировал "Кавказскому узлу" ситуацию в республике, но на условиях анонимности. "Судя по переговорам, у Аслана Бжании нет шансов удержать власть. Никто из его окружения не готов его защищать, силовики тоже не рвутся вперед", - подчеркнул он. По словам аналитика, оппозиция противится кандидатуре Гунбы, опасаясь, что Бжания таким образом останется у власти и сможет победить на уже досрочных президентских выборах с помощью административного ресурса и денег.

Эксперт отметил, что ранее Бжания "своими действиями и бездействием настроил против себя массу людей", в том числе премьера Александра Анкваба, когда готовил проект об упразднении его поста и подчинении кабинета министров непосредственно президенту. Вместе с тем он обратил внимание, что оппозиция также столкнется с проблемой, кого выдвигать на выборы. "Лидер оппозиции Адгур Ардзинба - экономист, но с ним придут люди, которые довели Абхазию до кризиса 2020 года, и не факт, что избирателям это понравится", - заявил он.

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