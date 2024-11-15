Протестующие сносят забор у здания парламента Абхазии

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Забор у здания парламента Абхазии в трех местах снесен протестующими против инвестсоглашения с Россией.

Как писал "Кавказский узел", участники протестов в Абхазии прорвались на площадь у здания парламента, возникли потасовки между силовиками и противниками инвестсоглашения с Россией, силовики использовали газ и дымовые шашки. С вечера 14 ноября к парламенту была стянута спецтехника силовиков. Заседание парламента началось на фоне акции протеста, организованной оппозицией, однако сессия не состоялась, так как прибывшие на нее 21 депутат не утвердили повестку.

Протестующие снесли в трех местах забор у здания парламента Абхазии сообщила сегодня "Нужная газета".

Видео, как участники протестов против инвестсоглашения выламывают забор, опубликовал Telegram-канал "Республика", добавив, что забор фактически "полностью снесен".

"Силовики так спокойно стоят и наблюдают, как люди выносят забор, что более вопросов по силовикам не имеется", - прокомментировал ситуацию админ Telegram-канала "Элеонора пишет".

Напомним, 11 ноября силовики в Сухуме задержали пятерых противников инвестсоглашения с Россией. После требований отпустить задержанных произошли стычки местных жителей с силовиками у Службы госбезопасности. Жители Сухума перекрыли мосты на въездах в город, требуя освободить задержанных. Движение было открыто вечером 12 ноября после того, как противники инвестсоглашения вышли на свободу.

7 октября в парламенте Абхазии на обсуждении соглашения с Россией об инвестициях многие депутаты высказались против одобрения документа. После этого он был направлен на согласование в профильные ведомства. 11 октября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в том, что власти учтут доводы оппозиции. 30 октября неожиданно для общественности министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестициях.

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