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19:25, 16 ноября 2024

Президент Южной Осетии выразил поддержку Бжании

Алан Гаглоев (слева) и Аслан Бжания. Скриншот фото с сайта президента Южной Осетии от 16.11.24, https://presidentruo.org/telefonnyj-razgovor-s-prezidentom-respubliki-abhaziya-aslanom-bzhaniya-2/

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Алан Гаглоев позвонил Аслану Бжании в связи с ситуацией в Абхазии и выразил ему поддержку.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку, если протестующие покинут здание парламента Абхазии. Собравшиеся у парламента Абхазии протестующие отклонили предложение  Бжании, который предлагал назначить досрочные президентские выборы и продолжают требовать его отставки, а также глав министерств и ведомств. Бжания, заявив о попытке госпереворота, перевел на усиленный режим работы министерства и ведомства и призвал их руководителей выполнять его приказы. Глава МВД Абхазии отказался уходить в отставку.

Состоялся телефонный разговор президента Южной Осетии Алана Гаглоева с президентом Абхазии Асланом Бжания, сообщила сегодня пресс-служба президента Южной Осетии.

Алан Гаглоев в телефонном разговоре выразил обеспокоенность в связи с происходящими событиями в Республике Абхазия и выразил слова поддержки президенту Аслану Бжания. "Аслан Георгиевич, надеюсь, что ситуация стабилизируется и положительно разрешится в рамках закона и в интересах народа Республики Абхазия", — сказал Гаглоев.

Аслан Бжания поблагодарил Алана Гаглоева за поддержку и внимание, говорится в сообщении на сайте президента Южной Осетии. 

15 ноября участники протестов в Абхазии прорвались на площадь у здания парламента, где возникли потасовки между силовиками и противниками инвестсоглашения с Россией. Силовики использовали газ и дымовые шашки, также звучали выстрелы. После этого сторонники оппозиции заняли комплекс правительственных зданий и сообщили, что не покинут его до отставки Бжании. Тринадцать человек, получивших травмы во время столкновений, были доставлены в больницу, трое из них были госпитализированы.

Материалы о ситуации в Абхазии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии". О том, как развивался кризис, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". 

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Автор: "Кавказский узел"

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