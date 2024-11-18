Протестующие в Сухуме провели ночь у администрации президента

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Участники акции протеста, добивающиеся отставки Аслана Бжании, провели минувшую ночь около администрации президента в Сухуме, где жгли костры и обсуждали политическую обстановку.

Как информировал "Кавказский узел", абхазская оппозиция объявила, что создаст временное правительство, если до вечера 17 ноября президент Аслан Бжания не подаст в отставку. Власти республики сообщили, что минувшей ночью неизвестные попытались захватить Абхазскую государственную телерадиокомпанию.

Группа протестующих, которые добиваются отставки Аслана Бжании, провела минувшую ночь в Сухуме около здания администрации президента Абхазии, передал сегодня телеграм-канал "Республика".

К посту прикреплен ролик, на кадрах которого показаны несколько десятков человек, среди них видны оппозиционеры, в том числе один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба. Между ним и другими участниками акции идет разговор. Ардзинба в частности обсуждает одну из политических книг, которую он не так давно прочел. Присутствующие стоят около бочки, в которой горят дрова, и греются от огня. Поодаль видны вооруженные люди с оружием. Ситуация в целом на месте спокойная.

Этот пост в телеграм-канале "Республика", на который подписаны более 16,8 тысячи пользователей, на 08.40 мск набрал около 1,7 тысячи просмотров и восемь комментариев. Их авторы обратили внимание на атмосферу на месте акции протеста.

"Какая хорошая обстановка", – написал пользователь Loki.

"А где полевая кухня? Хоть бы людям разбили палатку. Чай, кофе, выпечку. Или ещё рано раздавать печенюшки?" – спросила Ekaterina.

"О какой книге речь идет?" – поинтересовался пользователь с ником R.

Напомним, 16 ноября Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку с поста президента, если протестующие, занявшие парламент Абхазии, покинут здание. Протестующие отклонили предложение Бжании назначить досрочные президентские выборы, и продолжили требовать его отставки, а также отставки глав министерств и ведомств. Бжания обвинил участников протестов в попытке госпереворота, перевел ведомства на усиленный режим и призвал их руководителей выполнять его приказы.

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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