Оппозиция разблокировала Гумистинский мост после освобождения задержанных

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Все пять задержанных 11 ноября оппозиционеров вышли на свободу. Протестующие разблокировали движение по Гумистинскому мосту.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Сухуме 11 ноября задержали пять человек, участвовавших в собрании общественности Гудаутского района. После требований отпустить задержанных произошли стычки местных жителей с силовиками у Службы госбезопасности. Жители Сухума перекрыли Нижний Гумистинский и Кодорский мосты на въездах в Сухум. потребовав освободить задержанных противников инвестиционного соглашения с Россией. Кодорский мост был разблокирован. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба объяснил задержание Омара Смыра, Гарри Кокаи, Алмасхана Ардзинбы, Рамаза Джопуи и Аслана Гварамии противоправными действиями против депутата парламента. Суд в Сухуме прекратил производство по делам об административных правонарушениях в отношении Рамаза Джопуа, Гарри Кокаи, Алмасхана Ардзинбы. Аслан Гварамия и Омар Смыр уже вышли на свободу. Власти пообещали отпустить всех задержанных в обмен на разблокировку мостов.

Протесты, которые возглавила оппозиция Абхазии, спровоцировало жесткое задержание пятерых активистов, но в целом они вызваны накопившимся недовольством действиями властей. При этом протесты выгодны оппозиции с учетом грядущих выборов президента. Задержание оппозиционеров в Абхазии стало реакцией на призыв Аслана Бжании активнее бороться с политическим экстремизмом. Видео задержания должно было стать предупреждением оппозиции, но привело к массовым протестам. Материалы о протестах в Абхазии "Кавказский узел" публикует на странице "Кризис в Абхазии".

Все пять задержанных в Абхазии вечером 11 ноября представителей оппозиции вышли на свободу, сообщил сегодня Telegram-канал "Республика", опубликовав их фотографии после освобождения. Рамаз Джопуа, Алмасхан Ардзинба и Гарри Кокая освобождены.

После этого протестующие разблокировали движение по Гумистинскому мосту. Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале, по мосту движутся как легковые машины, так и большегрузы.

7 октября в парламенте Абхазии на обсуждении соглашения с Россией об инвестициях многие депутаты высказались против одобрения документа. После этого он был направлен на согласование в профильные ведомства. 11 октября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в том, что власти учтут доводы оппозиции. Власти Абхазии подписали соглашение об инвестициях с Россией, хотя оно должно было пройти второе обсуждение в парламенте, и тем самым проигнорировали закон, а также принизили роль законодательного органа, подчеркнули они.

30 октября неожиданно для общественности Абхазии министр экономики республики подписал соглашение об инвестициях, отметил телеграм-канал "Республика". Минэкономики Абхазии на своем сайте 30 октября сообщило о подписании правительством республики и правительством России инвестиционного соглашения.

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