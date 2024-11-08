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03:44, 8 ноября 2024

Абхазская оппозиция сообщила о задержании бывшего депутата

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший депутат парламента Абхазии Тенгиз Агрба взят под стражу в Сухуме, активисты связывают его преследование с подготовкой ратификации соглашения об инвестициях с Россией. 

Как информировал "Кавказский узел", 30 октября неожиданно для общественности Абхазии министр экономики республики подписал соглашение об инвестициях, которое вызвало критику парламентариев при первом обсуждении в парламенте. Соглашение должно было пройти второе обсуждение в парламенте, но власти вопреки закону подписали его в обход вторичного обсуждения. 

О задержании бывшего депутата, известного резкой критикой президента Аслана Бжания, сообщило в своем телеграм-канале интернет-медиа Апсны Хабар. По его информации, Тенгиз Агрба “был задержан и водворен в СИЗО”. 

Обстоятельства и формальные причины задержания Агрбы в сообщении не названы, однако авторы публикации связывают преследование бывшего парламентария с его критикой в адрес властей, которую он высказывал, в том числе, и в “последние дни”. “Мы также знаем, что на днях готовится ратификация инвестиционного соглашения в парламенте”, - говорится в сообщении. 

Авторы публикации также напомнили, что весной 2023 года на Тенгиза Агрба было совершено нападение, а правоохранительные органы на этот инцидент не отреагировали. 

Тенгиз Агрба был избит после публикации в соцсети, где он высказывал обвинения в адрес Аслана Бжании, при этом среди нападавших были близкие к президенту люди, в том числе родственники. Избитого оппозиционера доставили в больницу с травмами, писало в апреле 2023 года издание JAM-News.

О задержании Агрбы в Сухуме сообщил также абхазский общественно-политический канал “Республика”. Автор одного из комментариев под публикацией канала предположил, что оппозиционера преследуют “за правду и патриотизм”. Участники обсуждения в канале D News Абхазия также предположили, что бывшего депутата задержали в связи с подготовкой ратификации инвестиционного соглашения. 

5 ноября абхазские оппозиционеры объявили о создании “Штаба по противодействию ратификации инвестиционного соглашения”. Они утверждают, что документ уже поступил в парламент, но день сессии, на котором планируется ратификация, еще не объявлен. 

Противники инвестиционного соглашения заявляют, что льготный налоговый режим для российских инвесторов с доступами к значительным кредитам разорит местных предпринимателей: не имея ни налоговых льгот, ни доступа к кредитам, они не смогут конкурировать с инвесторами. “Из нашей страны хотят сделать Кущевку, вот цена данного соглашения”, - заявила бывший депутат парламента Натали Смыр на собрании 5 ноября, которое транслировал YouTube-канал “Апсны Хабар”.

"Кавказский узел" писал, что в 2014 году Тенгиз Агрба был одним из 21 членов Временного совета народного доверия, созданного в Абхазии в период политического кризиса, который привел к отставке президента Александра Анкваба.

В декабре 2016 года Тенгиз Агрба, будучи депутатом, оказался в центре скандала - он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в хранении наркотиков, но затем отпущен как обладатель дипломатического иммунитета. В марте 2017 года, перед очередными выборами в парламент, Агрба снял свою кандидатуру, не объяснив причин этого решения. 

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Автор: "Кавказский узел"

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