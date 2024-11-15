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13:51, 15 ноября 2024

Силовики вступили в переговоры с протестующими в Сухуме

Cиловики у стен парламента Абхазии. 15 ноября 2024 г. Скриншот видео https://t.me/respublicaabh/9772

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К участникам протестов у здания парламента Абхазии вышли глава Службы госбезопасности и министр внутренних дел. Протестующие окружили здание парламента и администрации президента.

Как писал "Кавказский узел",  участники протестов в Абхазии прорвались на площадь у здания парламента, возникли потасовки между силовиками и противниками инвестсоглашения с Россией, силовики использовали газ и дымовые шашки, также звучали выстрелы. Протестующие в трех местах снесли забор у здания парламента. С вечера 14 ноября к парламенту была стянута спецтехника силовиков. Заседание парламента началось на фоне акции протеста, организованной оппозицией, однако сессия не состоялась, так как прибывшие на нее 21 депутат не утвердили  повестку. 

Глава Службы госбезопасности Абхазии и министр внутренних дел вышли на переговоры с протестующими против ратификации инвестсоглашения с Россией у здания парламента Абхазии. После чего отправились передавать требования участников протестов, сообщил сегодня Telegram-канал "Республика".

Тем временем протестующие, после того как забор был демонтирован, окружили комплекс - правительственных зданий - здание парламента и администрации президента Абхазии. "Бжания с охраной покинул администрацию", - проинформировала "Нужная газета".

Напомним, 11 ноября силовики в Сухуме задержали пятерых противников инвестсоглашения с Россией. После требований отпустить задержанных произошли стычки местных жителей с силовиками у Службы госбезопасности. Жители Сухума перекрыли мосты на въездах в город, требуя освободить задержанных. Движение было открыто вечером 12 ноября после того, как противники инвестсоглашения вышли на свободу.

7 октября в парламенте Абхазии на обсуждении соглашения с Россией об инвестициях многие депутаты высказались против одобрения документа. После этого он был направлен на согласование в профильные ведомства. 11 октября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в том, что власти учтут доводы оппозиции. 30 октября неожиданно для общественности министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестициях.

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Автор: "Кавказский узел"

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15 ноября 2024, 14:25
Два человека пострадали на акции протеста у парламента Абхазии
Протестующие сносят забор возле здания парламента. 15 ноября 2024 г. Скриншот видео https://t.me/respublicaabh/9772
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