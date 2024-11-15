Оппозиция призвала жителей Абхазии выйти на акцию перед парламентом

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Противники инвестиционного соглашения между Абхазией и Россией требуют от депутатов проголосовать против его ратификации на назначенной на сегодня сессии.

Как писал "Кавказский узел", противники инвестиционного соглашения с Россией призвали жителей Абхазии прийти сегодня на акцию протеста к зданию парламента в Сухуме. Сессия парламента, на которой планируется ратификация документа, запланирована на 11 мск. С вечера 14 ноября к парламенту была стянута спецтехника силовиков.

Призывы прийти к зданию парламента перед парламентской сессией размещены сегодня, в частности, в телеграм-каналах "Нужной газеты" и "Аиашара". "Решается судьба абхазского народа!" - говорится в публикациях.

К протестам призвал и ветеран Астамур Хашба. "Каждый, кто себя считает гражданином Абхазии, абхазом в первую очередь, сегодня не имеет права оставаться безучастным к тем процессам, которые происходят. Наступил час икс, мы должны своё слово сказать, от нас зависит будущее", - приводятся сегодня его слова в телеграм-канале "Апсны Хабар" (около 2100 подписчиков).

Администраторы этого оппозиционного телеграм-канала "Апсны Хабар" охарактеризовали это соглашение как «продажу родины». «Мы - единственная сила, которая может это остановить», - призвали авторы обращения, опубликованного сегодня в канале.

«Мы призываем власть отложить все острые вопросы, которые разделяют народ и будоражат общественность, до предстоящих президентских выборов, которые должны состояться через несколько месяцев. Если власть не пойдет на это, вся ответственность за возможные последствия в ближайшие дни полностью ложится на президента Абхазии Аслана Бжания и его окружение», - написал в своем телеграм-канале оппозиционер Адгур Ардзинба.

Журналистов не пускают в здание парламента, сообщила в 10.28 мск "Нужная газета". Издание также опубликовало фото военных грузовиков перед зданием парламента, у многих грузовиков спущены колеса. Является это следствием саботажа или это сделано, чтобы затруднить перемещение техники, в публикации не уточняется.

Напомним, 11 ноября силовики в Сухуме задержали пятерых противников инвестсоглашения с Россией. После требований отпустить задержанных произошли стычки местных жителей с силовиками у Службы госбезопасности. Жители Сухума перекрыли мосты на въездах в город, требуя освободить задержанных. Движение было открыто вечером 12 ноября после того, как противники инвестсоглашения вышли на свободу.

7 октября в парламенте Абхазии на обсуждении соглашения с Россией об инвестициях многие депутаты высказались против одобрения документа. После этого он был направлен на согласование в профильные ведомства. 11 октября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в том, что власти учтут доводы оппозиции. 30 октября неожиданно для общественности министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестициях.

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