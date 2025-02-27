Аналитики объяснили мотивы запрета поставок мимозы из Абхазии в Россию

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Запрет поставок в Россию мимозы из Абхазии, в котором многие усматривают политические мотивы, не принесет провластному кандидату Бадре Гунбе дополнительных голосов и даже способен вызвать обратный эффект, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", запрет на ввоз мимозы в Россию появился на фоне приближающегося второго тура президентских выборов в Абхазии. В российской лаборатории в мимозе нашли вредителя, но абхазская лаборатория не подтверждает эти данные, заявил глава Минсельхоза Абхазии. И.о. президента Абхазии Валерий Бганба усомнился, что запрет на ввоз мимозы в Россию обоснован. Запрет на вывоз мимозы из Абхазии может быть использован кандидатами во втором туре президентских выборов, предположили пользователи Telegram.

После нескольких дней затора на пункте пропуска предприниматели, которые не смогли доставить цветы в РФ, устроили митинг на границе. Как следует из видео, снятого на границе пользователем David Zhvania, на границе скопилось несколько фур и газелей с мимозой. По его словам, на пропускном пункте "Псоу" насчитывается как минимум семь фур и около 15 "Газелей", которые ждут разрешения на вывоз мимозы.

Запрет ввоза в Россию мимозы из Абхазии и предполагаемую политическую подоплеку этого решения «Кавказскому узлу» прокомментировали абхазский журналист Роин Агрба, политолог Давид Дасаниа и аналитик, много лет изучающий Абхазию, который согласился говорить на условиях анонимности.

Запрет поставок мимозы в Россию политически мотивирован и связан со вторым туром президентских выборов в Абхазии, уверен Роин Агрба. «Даже простые люди в Абхазии поняли, что это неприкрытое давление для того, чтобы люди «правильно» проголосовали. Ведь паразит, о наличии которого в мимозе говорят (россияне), при холодах не активен», - заметил он.

По оценке Агрбы, подобное давление может вызвать обратный эффект и увеличить количество голосов за Адгура Ардзинбу, конкурента провластного кандидата Бадры Гунбы. Он также исключил возможность того, что Гунба вскоре торжественно объявит, что ему удалось отменить запрет на поставки мимозы. «Это будет совершенно открытый фарс и поэтому, хотя такой шаг и рассматривался, его отменили», - заметил журналист.

Число людей, получающих доход от продажи мимозы, определить, по его словам, сложно. «У нас же есть целые леса мимозы, каждый может заготовить», - отметил Агрба, подчеркнув, что крестьяне в основном не занимаются вывозом мимозы самостоятельно, доверяя это людям, скупающим у них цветы. «Именно перекупщики в основном и пострадали», - заявил он.

Давид Дасаниа также считает запрет на поставки мимозы политическим шагом. «Российские чиновники и олигархи совершенно не понимают абхазской ментальности. Я надеюсь, что абхазы и граждане других национальностей, не принявшие участия в первом туре, непременно примут участие во втором туре. Коррупционеров Абхазии уже никто не спасет: их кандидат, если и одержит победу, то рассчитывать на отсутствие контроля со стороны народа ему не придется. Россия совершает тотальную ошибку, поддерживая мафию коррумпированных чиновников Абхазии. Если Гунба решит вопрос с мимозой, видимо, вся эта проблема была на это рассчитана, - он получит еще какое-то количество голосов, но это коррупционеров не спасет», - заявил политолог.

По оценке Дасаниа продажей мимозы в сезон занимаются многие граждане Абхазии. «В настоящее время из-за России они теряют миллионы рублей. Вопрос, каким после этого будет их отношение к России», - добавил он.

Аналитик, комментирующий вопрос на условиях анонимности, придерживается иного мнения. По его словам, запрет поставок мимозы, введенный именно сейчас, - «это в большей степени случайность», а трипс, - паразит, наличием которого мотивирован запрет, - действительно достаточно распространен в Абхазии. «Если бы хотели нанести удар, запретили бы ввоз мандаринов. На этом бизнесе действительно завязаны многие абхазы, на плантациях надо много работать», - заявил он «Кавказскому узлу».

По мнению аналитика, число предпринимателей, пострадавших от запрета поставок мимозы, сравнительно невелико и вряд ли превышает 200 человек. Специально выращиванием мимозы «мало кто занимается», поскольку это сезонный продукт. «Есть, конечно, те, кто готов спилить дерево, чтобы обрезать ветки, но есть и профессионалы, которые знают, как правильно обрезать ветви. Они же и покупают мимозу у крестьян и везут по 50-100 килограммов за раз. И они же в основном и пострадали», - отметил он.

Запрет, как и его отмена вряд ли изменят электоральную ситуацию в Абхазии, полагает аналитик. «Всех уже так перекормили Гунбой, что даже если он лично добьется отмены этого запрета, количество желающих проголосовать за него вряд ли возрастет. Хотя, если следующая партия мимозы окажется без трипса, он может и заявит на камеру, что это благодаря ему мимозу вновь начали пропускать», - заметил эксперт.

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