Кадр из фильма "Дылда". Скриншот с трейлера iVideos https://www.youtube.com/watch?v=ZWeOWB-0T34

31 августа 2019, 23:23

Гран-при кинофестиваля на Сахалине завоевал фильм Балагова "Дылда"

Фильм режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова "Дылда" завоевал Гран-при IX Сахалинского международного кинофестиваля "Край света. Восток". 

Как писал "Кавказский узел", кинокартина "Дылда" была показана 17 мая на Каннском кинофестивале в конкурсной программе "Особый взгляд" и номинирована на премию для фильмов на ЛГБТ-тематику "Квир-пальма". Также фильм получил приз за лучшую режиссуру. Номинация на "Квир-пальму" может негативно сказаться на перспективах проката "Дылды" в России, однако решающее значение будет иметь художественная ценность картины, отметили опрошенные "Кавказским узлом" представители киноиндустрии. Сам Кантемир Балагов заявил, что фильм не посвящен проблемам ЛГБТ-сообщества. 

Премьерный показ фильма "Дылда" на широком экране состоялся вечером 20 июня в московском киноконцертном зале "Октябрь". Участники показа, среди которых в основном были молодые люди, не увидели в киноленте тему однополой любви. 

Кинофестиваль "Край света. Восток" прошел в Южно-Сахалинске с 23 августа по 30 августа. В рамках фестиваля были показаны художественные, документальные и анимационные фильмы кинематографистов из 40 стран мира. В конкурсной программе приняли участие 10 фильмов, сообщило РИА "Новости".

Картину Кантемира Балагова высоко оценил председатель международного жюри киносмотра, режиссер и сценарист Александр Миндадзе. "Фильм "Дылда" мне показался самым интересным из того, что мы видели. Очень многослойным, изощренным, несмотря на молодость автора", - привел слова Миндадзе 30 августа ТАСС. 

Напомним, режиссер Кантемир Балагов был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа 2016" за то, что не побоялся языком искусства говорить о том, что замалчивается. Фильм Балагова "Теснота" на сочинском кинофестивале "Кинотавр" был отмечен наградой "За лучший дебют". Также картина получила приз Гильдии киноведов и кинокритиков России.

На "Кавказском узле" опубликована биография режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова.

Примечание:

"Показ фильма Балагова "Дылда" в Москве собрал молодую аудиторию", "Золотой абрикос" показал особенности работы кавказских кинематографистов", "Кантемир Балагов получил вторую награду в Каннах". 

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