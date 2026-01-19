Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в Заюково
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В гараже в селении Заюково Кабардино-Балкарии загорелся газовый баллон, четыре человека госпитализированы, трое их них находятся в реанимации.
В селении Заюково Баксанского района в одном из гаражей 18 января произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием.
По данным Следственного управления Следкома России по Кабардино-Балкарии, загорелось газобалонное оборудование автомобиля. В результате пострадали четыре человека, все совершеннолетние, пишет РИА "Новости".
Пострадавшие были доставлены в республиканскую клиническую больницу, трое из них находятся в реанимации, информирует ТАСС.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 7 января в селении Сагопши в Ингушетии при взрыве газа пострадали семь человек.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.