Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в Заюково

В гараже в селении Заюково Кабардино-Балкарии загорелся газовый баллон, четыре человека госпитализированы, трое их них находятся в реанимации.

В селении Заюково Баксанского района в одном из гаражей 18 января произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием.

По данным Следственного управления Следкома России по Кабардино-Балкарии, загорелось газобалонное оборудование автомобиля. В результате пострадали четыре человека, все совершеннолетние, пишет РИА "Новости".

Пострадавшие были доставлены в республиканскую клиническую больницу, трое из них находятся в реанимации, информирует ТАСС.

