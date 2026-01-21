Обжалован оправдательный приговор фермеру из Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд оправдал руководителя сельхозпредприятия "Маджести" Тамару Эржибову, обвиняемую в мошенничестве после поставки кукурузы на Прохладненское хлебоприемное предприятие. Директор предприятия подал иск с требованием отменить оправдательный приговор.

Как сообщал "Кавказский узел", Арбитражный суд Кабардино-Балкарии постановил в марте 2021 года, что "Прохладненское хлебоприемное предприятие" должно возместить сельхозпредприятию "Маджести" 24 миллиона рублей за испорченные семена кукурузы. В указанную сумму вошла стоимость испорченных семян кукурузы в размере около 19 млн рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 5 млн рублей. В августе того же года апелляционный суд отменил решение о возмещении ущерба.

Сельхозпредприятие ООО "Маджести" заявило в иске, что в 2016 году сдало в ООО "Прохладненское хлебоприемное предприятие" 545 тонн семенной кукурузы стоимостью более 30 млн рублей, предварительно заключив договор о ее переработке. После переработки семена оказались негодными. В результате многомиллионного ущерба на имущество сельхозпредприятия был наложен арест из-за долгов, а зарплату работникам пришлось выплачивать из заемных средств. Судебная тяжба длилась с 2017 года.

По заявлению директора Прохладненского хлебоприемного предприятия Владимира Семенова в отношении руководителя сельхозпредприятия "Маджести" из Кабардино-Балкарии Тамары Эржибовой в 2024 году было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Ее обвинили в том, что она сдала на переработку заведомо испорченную кукурузу, передает корреспондент "Кавказского узла".

В декабре 2024 года Прохладненский районный суд вынес фермеру оправдательный приговор. Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил его без изменения. «В ходе рассмотрения уголовного дела были установлены важные для арбитражного спора факты, что в действиях Эржибовой отсутствует состав преступления, что акт апробации, выданный «Россельхознадзором» – легитимный документ, обвинения в его подлоге несостоятельны», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ислам Хачетлов.

Тамара Эржибеева, комментируя ситуацию корреспонденту "Кавказского узла", отметила, что главный вывод, который можно сделать из решения суда, полностью опровергающий логику 16-го Арбитражного Апелляционного суда о «позднем севе» и «порче», заключается в том, что качественные семена «Маджести» не погибли вовсе. На основании показаний заведующей лабораторией хлебоприемного предприятия А. Мищенко суд установил, что имело место умышленная подмена партии. Элитный семенной материал предприятия был незаконно реализован самим ХПП, взамен фермеру пытались вручить некондиционную продукцию.

Более того, ХПП, осуществив подмену, попыталось переложить на руководителя «Маджести» ответственность, предложив забрать результат собственных махинаций под видом «испорченного» урожая».

Доказав свою невиновность по уголовному делу, руководитель «Маджести» в августе прошлого года подала в 16-й Арбитражный апелляционный суд заявление о пересмотре постановления от 6 августа 2021 года об отказе в компенсации понесенного ею ущерба по вновь открывшимся обстоятельствам. 2 декабря 2025 года тот же состав судей вновь вынес решение об отказе. «Суд заявил, что "выводы приговора не опровергают их прежние выводы". То есть предположения 2021 года он поставил выше установленных уголовным судом объективных фактов. Это прямое нарушение нормы закона», - заявил адвокат Ислам Хачетлов.

«Суд отказался признать оправдательный приговор новым обстоятельством, не провёл анализ, хотя приговор отменяет юридическую силу тех самых актов, на которых было основано определение об отказе от 2021 года. Более того, признание экспертизы, на котором было основано то решение апелляционного суда, в уголовном процессе было признано недопустимым доказательством. А это прямое основание для вынесения нового решения в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 311 АПК РФ (заведомо ложное или недопустимое заключение эксперта). Суд все это проигнорировал», - указал адвокат.

Хачетлов сослался на Постановление Конституционного суда от 16 января 2025 года, в котором указывается на недопустимость формального подхода, когда итоговые акты уголовного судопроизводства не учитываются при пересмотре гражданских и арбитражных дел.

По мнению адвоката, оправдательный приговор в отношении Эржибовой и определение 16 Апелляционного Арбитражного суда противоречат друг другу. Прохладненский районный суд признал Эржибову невиновной и рекомендовал ей решить вопрос возмещения ущерба в арбитражном суде.

16-й Арбитражный апелляционный суд же вновь отказал в иске, проигнорировав установленные в уголовном судопроизводстве факты невиновности Эржибовой, и сославшись на свои старые выводы, сообщил адвокат.

Оправдательный приговор должен был поставить точку. Но вместо этого он стал лишь доказательством глубокого кризиса, когда один суд может безнаказанно игнорировать решение другого

«Это ситуация, когда «независимость» суда оборачивается его неподконтрольностью закону. Даже вступивший в силу приговор высшей судебной инстанции республики ничего не значит для трёх судей в Ессентуках. Моё предприятие, ООО «Маджести» не работает с 2017 года. Прямой ущерб – свыше 50 миллионов рублей. Девять лет борьбы подорвали мое здоровье. Оправдательный приговор должен был поставить точку. Но вместо этого он стал лишь доказательством глубокого кризиса, когда один суд может безнаказанно игнорировать решение другого, рушится сама основа правовой системы – принцип обязательности судебных актов. История моего дела – это наглядный пример системной проблемы, которая может коснуться любого. Если не найти справедливость в суде, тогда где ее искать», - заявила Эржибова.

Между тем, директор ПХПП обжаловал оправдательный приговор в отношении Эржибовой в Пятом кассационном суде в Пятигорске. Рассмотрение дела назначено на 29 января.