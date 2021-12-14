Даудов попросил Бастрыкина проверить слова Сокурова о сепаратизме на Кавказе

14 декабря 2021, 13:46

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Слова Александра Сокурова о сепаратистских настроениях на Северном Кавказе направлены на возбуждение вражды между народами, предположил спикер чеченского парламента Магомед Даудов в обращении к председателю СКР Александру Бастрыкину. Проверки слов режиссера потребовал и депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне с подачи Рамзана Кадырова поднялась волна критики Александра Сокурова за его слова о сепаратистских настроениях среди жителей Северного Кавказа. Рамзан Кадыров призвал проверить предложение Сокурова на экстремизм, а Совет по правам человека при главе Чечни предложил инициировать вывод Сокурова из президентского СПЧ. Режиссер возразил на это, что на заседаниях СПЧ уместно и необходимо свободное высказывание мнений. Представители Чечни не расположены к диалогу, подменяя "политическую дискуссию угрозами", констатировал Сокуров, посоветовав критикам "поучиться у президента вести дискуссию".

9 декабря на заседании СПЧ Владимир Путин резко отреагировал на слова Александра Сокурова о сепаратистских настроениях среди жителей Северного Кавказа и его предложение освободить участников протестов против соглашения о чечено-ингушской границе. "У вас не выступление, а манифест, набор страхов", - сказал, в частности, президент. Александр Сокуров расценил эту дискуссию как "серьезный конфликт с президентом".

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов расценил сказанные на заседании слова Александра Сокурова как "провокационные высказывания", "посягающие на территориальную целостность РФ, а также направленные на возбуждение ненависти и вражды между народами России".

"В адрес председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина было направлено письмо о проведении соответствующей проверки по данному факту", - написал сегодня ночью Магомед Даудов на своей странице в Instagram.

Он добавил, что 13 декабря парламент Чечни обратился к генпрокурору Игорю Краснову "для принятия в отношении Сокурова А.Н. мер прокурорского реагирования и чтобы он взял данный вопрос под личный контроль".

"Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве", - сказал, в частности, Александр Сокуров разговоре с президентом 9 декабря. Он подчеркнул, что хочет лишь "поговорить о том, что происходит в стране, и как она построена", и подумать об этом. Владимир Путин в свою очередь напомнил, что права выхода из состава федерации нет. Также Сокуров упомянул республики, у которых есть свои "армии" и даже "появился падишах", имея в виду используемый в Чечне неофициальный титул Рамзана Кадырова.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев предложил проверить Александра Сокурова "на предмет его общения с террористическими ячейками и бандформированиями", сообщила сегодня ночью на своей странице в Instagram ЧГТРК "Грозный".

"Лично я, как чеченец, не знаю никого из тех, кто способен внушить Сокурову мысли о сепаратизме, кроме тех, кто находится под покровительством западных спецслужб... Что касается непосредственно Чеченской Республики, то у нас нет таких людей, кто хотел бы отделить регион от России!" – привел телеканал цитату из письма Саралиева к генпрокурору Игорю Краснову.

Шамсаил Саралиев заявил, что "подобные мысли во времена двух чеченских кампаний озвучивали террористы и открытые враги России, бандформирования которых в то время находились на территории Северного Кавказа". "Их словами во всеуслышание говорит сегодня Сокуров", - процитировала депутата государственная телекомпания.

Напомним, выступления Александра Сокурова не первый раз вызывают резонанс в Чечне. Так, в декабре 2019 года окружение Кадырова подвергло Сокурова резкой критике за предложение "переосмыслить статус звания Героя России". "Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы, и как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают?" – задался вопросом режиссер. Тот, кто "встал на сторону России", достоин звания Героя России, возразил тогда Путин.

У Александра Сокурова кабардинские корни. В 2010 году он открыл в Нальчике творческую мастерскую, которая стала отправной точкой для профессионального черкесского кинематографа. Помимо призов на кинофестивалях, работы учеников Сокурова также получили и признание критиков, говорится в справке "Кавказского узла" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино".