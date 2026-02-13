×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
21:41, 13 февраля 2026

Режим ЧС введен в Пятигорске из-за проблем с водоснабжением

Подвоз воды жителям Пятигорска. Фото: Дмитрий Ворошилов / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водоснабжение в части Пятигорска отсутствует более суток, без воды осталось порядка 30 тысяч жителей. Устранение аварии на водоводе планируется только днем в субботу, 14 февраля. 

Нарушение водоснабжения 12 февраля затронуло несколько городов Кавказских Минеральных Вод, в том числе Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Лермонтов и прилегающие населенные пункты, в том числе станицу Ессентукскую. Частично ограничено водоснабжение также в городе Минеральные Воды. 

Авария произошла на магистральном Кубанском водоводе 1971 года постройки, из-за чего была сокращена подача воды на главную насосную станцию, сообщил "Ставрополькрайводоканал".

Первоначально предприятие планировало ликвидировать аварию в течение дня 13 февраля, но сегодня сроки завершения работ были перенесены сначала на 08.00 мск 14 февраля. При этом "выход в рабочий режим", то есть подача воды в дома жителей, прогнозируется на 14.00 мск того же дня. 

В первой половине дня рабочие только рыли каналы для отвода вытекшей из аварийной трубы воды, чтобы добраться до места повреждения. "В месте повреждения образовался котлован, заполненный водой, глубиной ориентировочно четыре метра. (...) Предположительно повреждение расположено в нижней части трубы, что не позволяет пока определить характер повреждения", - говорится в сообщении ПТП Пятигорское "Кавминводоканала" в Telegram. 

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сегодня сообщил, что в городе вводится режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. По его данным, без водоснабжения уже вторые сутки остаются поселки Энергетик, Нижнеподкумский, Средний Подкумок и станица Константиновская (входит в городской округ Пятигорска). Чиновник также отчитался, что жителям города доставляют воду машинами. 

Глава Предгорного округа Николай Бондаренко сообщил, что в населенных пунктах Железноводский, Воронов и Быкогорка без воды остались 3 тысячи человек. Всего авария на магистральном водоводе затронула от 20 до 30 тысяч потребителей, отмечает "Коммерсант". 

Из-за отсутствия водоснабжения сегодня были отменены занятия в некоторых школах и детских садах Пятигорска и поселка Иноземцево, указывает "Интерфакс-Юг". Прокуратура Ставрополья рапортовала о начале проверки в связи с нарушением водоснабжения в Кавминводах.

"Кавказский узел" писал, что летом 2025 года более 3700 жителей Ставрополья подписали за четыре дня петицию с требованием модернизировать водопроводные сети и обеспечить бесперебойную подачу воды в населенные пункты. Глава региона отреагировал на обращение.

Показать больше