Два бойца со Ставрополья убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Валерий Абрамов и Руслан Макаревич из Александровского округа убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 904 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 21 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 902 бойцов со Ставрополья.

22 января в администрации Александровского округа Ставропольского края были переданы награды родственникам военнослужащих, убитых в военной операции, сообщил в своем телеграм-канале глава округа.

В публикации названы убитыми Валерий Абрамов и Руслан Макаревич. Подробностей биографии и гибели бойцов чиновник не привел.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 904 бойцов со Ставрополья.

В предыдущий раз о смерти участников СВО из Александровского округа стало известно 16 января. В тот день глава округа сообщил о передаче наград близким четырех бойцов.

