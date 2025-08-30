Боец со Ставрополья убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Мельников убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 804 бойца из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 28 августа власти и силовики признали убитыми в зоне СВО не менее 803 бойцов из Ставропольского края.

Александр Мельников родом из села Отказное, в 1999 году семья переехала в с.Горькая Балка. После окончания школы поступил на учёбу в Лермонтовский государственный многопрофильный колледж на электрика. Срочную службу проходил в Тамбове, учебную подготовку - в Таманской дивизии Наро-Фоминска. Первый контракт с Минобороны заключил в апреле 2022 года, затем заключил новый и снова отправился на СВО. Убит 21 февраля 2025 года, выполняя боевые задачи на Харьковском направлении в селе Кругляковка, сообщила администрация Советского округа в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне боевых действий на Украине не менее 804 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

