Главная   /   Лента новостей
16:44, 28 августа 2025

Боец со Ставрополья убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Скорняков убит в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 803 бойца со Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел",  к 27 августа власти и силовики официально признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 802 бойцов.

Сергей Скорняков убит в специальной военной операции на Украине, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Александровского округа Александр Щекин, отчитываясь о передаче матери бойца ордена Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне боевых действий на Украине не менее 803 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

