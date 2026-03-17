×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:42, 17 марта 2026

Житель Новочеркасска заподозрен в оскорблении чувств верующих

Подозреваемый в оскорблении религиозных чувств верующих. Фото: Следственный Комитет России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следственный отдел Новочеркасска возбудил уголовное дело против местного жителя, заподозренного в оскорблении религиозных чувств верующих после публикации в интернете.

По версии следствия, в июле 2025 года мужчина разместил в одном из публичных новостных интернет-каналов  публикацию с оскорбительными высказываниями и унизительными характеристиками в адрес людей, исповедующих христианство. Эта публикация, по мнению следствия, выражала явное публичное неуважение к обществу.

"В настоящее время следователи проводят необходимые действия для сбора и закрепления доказательств. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и мотивы подозреваемого", - говорится в сообщении официального Telegram-канала ростовского Следкома.

Следователями возбуждено уголовное дело по признаку публичных действия, которые выражают неуважение к обществу и оскорбляют чувства верующих .

Следственный комитет в своем сообщении не уточнил, о каких оскорбительных высказываниях идет речь, также не назвал новостной канал, где была размещена публикация. Также ведомство не проинформировало, какая мера пресечения избрана подозреваемому. 

"Кавказский узел" также писал, что Ростовский областной суд назначил десять лет колонии живущему за пределами России журналисту-расследователю Сергею Резнику (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) по обвинениям в экстремизме, реабилитации нацизма и вымогательстве.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Сотрудник полиции ведет мужчину в наручниках в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:57, 17 марта 2026
Житель Абхазии получил срок за героизацию Шамиля Басаева
Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:08, 17 марта 2026
38 беспилотников сбиты в четырех регионах ЮФО
БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:24, 17 марта 2026
Атака дронов зафиксирована в Ростовской области
Беспилотники. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09:58, 16 марта 2026
Девять беспилотников сбиты в трех регионах ЮФО
Иван Солонский. Кадр видео "Блокнот Волгодонск" https://bloknot-volgodonsk.ru/news/chinovniki-kupili-za-schet-byudzheta-porazhennyy-g
08:59, 16 марта 2026
Жалоба сироты из Ростовской области на жилье заинтересовала Следком
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Евгений Филиппов. Фото: evgeniiFilippov23 / Telegram
17 марта 2026, 17:59
Глава Минздрава Кубани задержан в связи с незаконным обогащением

Сотрудник полиции задерживает подростка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17 марта 2026, 15:01
Второй подросток арестован в Адыгее по делу о диверсии

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17 марта 2026, 12:06
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за уклонение от службы

Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Nino Kikvadze / Publika
16 марта 2026, 23:01
Проевропейские протесты в Грузии продолжаются 474 дня подряд

Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Показать больше