Житель Новочеркасска заподозрен в оскорблении чувств верующих

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следственный отдел Новочеркасска возбудил уголовное дело против местного жителя, заподозренного в оскорблении религиозных чувств верующих после публикации в интернете.

По версии следствия, в июле 2025 года мужчина разместил в одном из публичных новостных интернет-каналов публикацию с оскорбительными высказываниями и унизительными характеристиками в адрес людей, исповедующих христианство. Эта публикация, по мнению следствия, выражала явное публичное неуважение к обществу.

"В настоящее время следователи проводят необходимые действия для сбора и закрепления доказательств. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и мотивы подозреваемого", - говорится в сообщении официального Telegram-канала ростовского Следкома.

Следователями возбуждено уголовное дело по признаку публичных действия, которые выражают неуважение к обществу и оскорбляют чувства верующих 1 .

Следственный комитет в своем сообщении не уточнил, о каких оскорбительных высказываниях идет речь, также не назвал новостной канал, где была размещена публикация. Также ведомство не проинформировало, какая мера пресечения избрана подозреваемому.

"Кавказский узел" также писал, что Ростовский областной суд назначил десять лет колонии живущему за пределами России журналисту-расследователю Сергею Резнику (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) по обвинениям в экстремизме, реабилитации нацизма и вымогательстве.